Leeds détient un avantage sur Séville avec des pourparlers confirmés pour un ailier passionnant

Il a été confirmé que Leeds était en pourparlers précoces sur un accord pour amener un ailier passionnant qui attirerait l’attention de Séville sur Elland Road.

Les Blancs ont déjà obtenu la signature permanente de Jack Harrison cet été après trois superbes mandats de prêt. L’ancien flyer de Man City s’est superbement combiné avec Raphinha et Patrick Bamford la saison dernière. Cependant, à l’exception d’une poignée de contributions de fin de saison de Rodrigo, les retours tangibles de leurs autres options de profondeur étaient rares.

En tant que tel, l’amélioration des options du club dans les zones d’attaque est apparemment devenue une priorité cet été.

Adama Traoré a été ambitieusement lié. Mais un joueur qui ferait l’affaire et serait une cible plus réaliste est le passionnant Néerlandais du Club de Bruges, Noa Lang.

Lang a passé la saison dernière en prêt avec la formation belge de l’Ajax. 14 buts et huit passes décisives en seulement 24 matches de championnat. En tant que tel, l’accord initial d’obligation d’achat de 6 millions d’euros détenu par Bruges est désormais considéré comme une véritable aubaine.

En tant que tels, ils valorisent désormais le joueur à un niveau plus proche de la barre des 24 millions d’euros, soit 400% de plus que leur investissement initial.

Ce chiffre est confirmé par le Sun, et citant le journaliste de confiance Fabrizio Romano, ils ont confirmé que Leeds poursuivait activement un accord.

S’exprimant via Twitch, Romano a déclaré à propos de l’intérêt de Leeds pour le joueur de 22 ans: “C’est une cible.

“Ils discutent avec ses agents, mais il n’y a pas encore d’accord ni d’offre officielle avec le Club de Bruges.”

Les exploits de Lang ont également suscité l’intérêt de l’Espagne, Séville gardant un œil attentif sur son développement.

Mais selon le Sun, le désir de Bruges de débarquer environ 20 millions de livres sterling s’avérera probablement trop riche pour les Espagnols. Et avec des options compétentes déjà inscrites dans les livres du club, y compris le a récemment signé Erik Lamela, la porte est maintenant ouverte pour que Leeds puisse la traverser.

La voie de Leeds vers la sensation de l’Euro 2020 se dégage

Pendant ce temps, Leeds United a une grande opportunité de débarquer l’ailier danois Mikkel Damsgaard cet été, selon un rapport.

La tenue du West Yorkshire a été mentionnée comme prétendant à l’impressionnant joueur de 21 ans, avec Aston Villa et Tottenham.

Il a été initialement annoncé que le Scandinave coûterait 25 millions d’euros. qu’alors porté à 30 M€ après ses projections à l’Euro 2020 et il semble maintenant que tout prétendant devra se séparer de 35 millions d’euros. Et il est apparu plus tôt cette semaine que Villa était prête à le faire.

Cependant, Leeds ne sort pas du cadre et La Repubblica, cité par Milan News 24, rapportent que les Blancs tiennent également à Damsgaard. Avec Villa qui stagne et Tottenham ayant déjà signé l’ailier Bryan Gil, il semble certainement que la balle soit dans le camp de Victor Orta à Elland Road.

La situation semble claire. Si Leeds peut réunir les 35 millions d’euros pour Damsgaard, il est à eux.

