Leeds écoutera les offres de l’ailier après la chute de Bielsa – rapport

Leeds permettra à un ailier de quitter Elland Road ce mois-ci avec un prêt ou un déménagement permanent envisagé pour la star indésirable, selon un rapport.

Les Blancs ont commencé la saison de la pire des manières, étant du mauvais côté d’une défaite 5-1 à Old Trafford. Alors qu’une grande partie de cet affichage indiquait un jour de congé pour Leeds, ils semblaient faibles au milieu de terrain avec Robin Koch exposé en jouant hors de position.

Leeds devrait, espérons-le, résoudre ses problèmes de milieu de terrain avec les rapports revendiquant une offre pour un homme de championnat seront bientôt acceptés.

Cependant, cela pourrait être légèrement tempéré par la perte de l’ailier Ian Poveda. Après avoir participé assez fortement à la pré-saison, l’ancien homme de Manchester City a complètement disparu de la photo.

L’équipe de Leeds a été informée vendredi soir qu’il ne faisait pas partie de l’équipe de la journée pour se rendre à Old Trafford. En outre, il a également été négligé par les moins de 23 ans de Mark Jackson, qui ont enregistré une victoire 3-1 à Crystal Palace en Premier League 2 lundi soir.

Et sans aucune suggestion du club ou du manager que Poveda est blessé, Football Insider rapporte qu’il est maintenant sur le point de quitter le club.

Selon l’article, une source les a informés qu’il y avait eu une sorte de brouille entre Poveda et Marcelo Bielsa dans les coulisses.

En tant que tel, un transfert de prêt ou même une vente permanente sont envisagés par Leeds avant la fermeture de la fenêtre.

Leeds est bien béni pour les ailiers, Helder Costa jouant la réserve face à Jack Harrison et Raphinha.

Ils ont également Crysencio Summerville, 19 ans, qui progresse dans les coulisses. Il a énormément impressionné leurs U23 au cours de la dernière saison. Et il a signifié sa promesse en équipe première avec un but bien marqué à Selhurst Park lundi.

Poveda a montré des promesses précoces

Pour Poveda, cependant, il semble qu’un éloignement de Leeds soit maintenant sur les cartes.

Poveda a rejoint Leeds gratuitement depuis Manchester City en janvier 2020. Après des problèmes de démarrage initiaux, il s’est vu confier un rôle accru sous Bielsa au début de la saison dernière. En effet, il a fait 14 apparitions en Premier League pour United, faisant une bonne impression. Un match qui se démarque est le match nul 1-1 à domicile contre Manchester City en octobre.

Bien qu’il soit principalement un remplaçant, il était souvent un joueur vers lequel Bielsa se tournait pour aider à transformer un match.

En parlant de Poveda en avril, Bielsa avait ce message pour le jeune ailier.

“Pour que tout joueur puisse jouer, il doit montrer qu’il est dans de meilleures conditions pour jouer que le joueur occupant actuellement le poste. Ou qu’il y a des espaces dans l’équipe, pour des raisons qui n’ont rien à voir avec la performance.

« En ce sens, Poveda n’a pas eu beaucoup d’opportunités, car Raphinha et [Jack] Harrison a joué plus. Et quand l’un de ces deux a été absent, Helder Costa a joué.

«Mais c’est un joueur avec une grande capacité de déséquilibre. C’est un joueur qui a des qualités de dribble difficiles à déchiffrer.

Et il aurait pu s’attendre à une place dans l’équipe samedi. Bielsa, cependant, a plutôt opté pour Summerville et Sam Greenwood sur son banc.

