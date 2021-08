Leeds enquête sur l’homme de Burnley, Bielsa est très bien noté

in

Leeds United s’est renseigné sur la signature du milieu de terrain de Burnley Josh Brownhill, selon TEAMtalk.

L’ancien homme de Bristol City est devenu un homme clé sous Sean Dyche depuis son déménagement à Turf Moor en janvier 2020. Il a déménagé dans le Lancashire dans le cadre d’un accord qui a emmené l’ancien attaquant Nahki Wells à Ashton Gate.

Le joueur de 25 ans ne manque pas non plus d’admirateurs. Nous avons précédemment révélé que le patron de West Ham, David Moyes, l’avait surveillé de près. En effet, Moyes considère Brownhill comme un remplaçant idéal à long terme pour Mark Noble.

Villa est également un admirateur du milieu de terrain, mais n’a pas encore manifesté d’intérêt ferme.

Brownhill, cependant, serait difficile à retirer des Clarets et exigerait une grosse somme pour lui. Ils ont payé 10 millions de livres sterling pour le retirer de Bristol City et ses honoraires devraient maintenant être 50% plus élevés.

Cependant, nous comprenons qu’il a un grand admirateur en Marcelo Bielsa et nos sources ont révélé que Leeds avait pris contact.

Brownhill a fait 44 apparitions pour les Clarets depuis son retour dans le nord-ouest, marquant une fois.

L’ancien homme de l’académie de Manchester United est sous contrat avec les Clarets jusqu’à l’été 2024.

Leeds veut aussi Lewis O’Brien

Renforcer leur milieu de terrain est soudain devenu une priorité urgente pour Leeds.

Avec Kalvin Phillips uniquement en tant que remplaçant inusité à Old Trafford, Manchester United a brutalement exposé ses faiblesses pour gagner 5-1.

En effet, le défenseur central Robin Koch a débuté dans un rôle de milieu de terrain, mais a eu du mal à s’adapter à Bruno Fernandes.

Leeds serait également intéressé par la signature de Lewis O’Brien de Huddersfield.

La ville recherche environ 7 à 10 millions de livres sterling pour le milieu de terrain, un montant que Leeds serait disposé à payer. Et il a été rapporté mardi que sa signature est sur le point de se faire pour les Blancs.

Il a commencé la victoire 1-0 de Huddersfield sur Preston mardi soir lors de sa première apparition de la saison.

Cependant, on croit de plus en plus que c’était aussi son dernier au stade John Smith en tant que joueur de la ville.

Que Leeds veuille Brownhill en plus d’O’Brien, cependant, semble peu probable. Cependant, il est probable que ce soit l’un ou l’autre pour le moment, Leeds dépensant judicieusement son argent cet été.

Ils ont signé Junior Firpo, Kristoffer Klaesson et Jack Harrison pour près de 30 millions de livres sterling. Cependant, ils n’ont pas encore réalisé de ventes de joueurs, bien qu’ils aient perdu Gaetano Berardi et Pablo Hernandez en free free. Kiko Casilla, quant à lui, a déménagé à Elche en prêt.

