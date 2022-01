Leeds est parti lésé alors que West Ham progresse en FA Cup via la controverse VAR

Leeds United a été lésé après qu’une décision controversée du VAR a aidé West Ham à se qualifier pour le quatrième tour de la FA Cup.

Il n’y avait pas grand-chose pour séparer les équipes lors de l’affrontement entre la Premier League. La frappe de Manuel Lanzini en première mi-temps a été autorisée malgré un hors-jeu dans la préparation du but. Et Jarrod Bowen a ajouté une seconde en retard à la pause.

David Moyes a nommé presque son onze le plus fort pour le match, le gardien de la coupe Alphonse Areola remplaçant Lukasz Fabianksi.

Marcelo Bielsa a cependant permis à certaines de ses stars de première équipe de se reposer. Lewis Bate et Leo Hjelde ont fait leurs débuts, tandis que Sam Greenwood a fait son premier départ.

Les hôtes ont presque pris une avance rapide grâce à Bowen. Son tir allait dedans si ce n’était pour le dernier dégagement de fossé par Luke Ayling sur la ligne.

Michail Antonio était le prochain à se rapprocher de West Ham, son effort depuis le bord de la surface forçant un arrêt d’Illan Meslier.

Bate et Greenwood ont tous deux fait des efforts au but à l’autre bout, mais Leeds a eu du mal à menacer Areola.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Ils ont évité une frayeur lorsqu’après un contrôle, VAR a renvoyé un handball Hjelde d’une tête de Craig Dawson.

Les visiteurs du London Stadium sont ensuite entrés dans le match après un démarrage lent. Bate était occupé et a raté une volée dans la surface.

Cependant, les Hammers ont marqué dans des circonstances controversées peu de temps après. Alors que Hjelde tacle Nikola Vlasic dans la surface, le ballon s’échappe et Meslier tente de le récupérer.

Bowen, qui semblait être en position de hors-jeu, a défié le gardien et Lanzini l’a ensuite ramené à la maison au milieu de la confusion parmi la défense de Leeds.

VAR a vérifié le but, mais n’a pas annulé la décision.

Lanzini et Ryan Fredericks ont tous deux touché à nouveau la cible avant la mi-temps, bien que Meslier ait été à la hauteur de ces efforts.

Leeds sonne les changements

Bielsa est revenu sur ses décisions d’avant-match à la pause, faisant entrer Raphinha et Stuart Dallas pour Greenwood et Bate.

C’est l’équipe de Moyes qui est sortie plus forte, cependant. Cela aurait pu être deux quand Antonio a intimidé Diego Llorente et a joué à Bowen, dont le tir bas a été sauvé par les jambes de Meslier.

Un autre changement à Leeds a suivi. Ayling a laissé la place à Adam Forshaw alors que Bielsa réorganisait son équipe.

Une course de buts se termine avec Lanzini qui frappe à la maison! ?? Il y a un long contrôle VAR pour hors-jeu sur Jarrod Bowen mais le but tient @LUFC devrait-il s’y sentir lésé ? @EmiratesFACup | @WestHam pic.twitter.com/LbgQGsyIWJ – ITV Football (@itvfootball) 9 janvier 2022

Mais les Blancs ont encore du mal à avoir un impact. Un quatrième remplacement a été provoqué par une blessure, Junior Firpo étant sorti en boitant et remplacé par Cody Drameh.

Alors que le temps passait, une chance glorieuse s’est présentée. Mateusz Klich a volé à travers le but, mais le rythme était tel que Jack Harrison n’a pas pu s’adapter et à la place, le ballon a rebondi sur lui et hors de lui.

Lors du premier changement de West Ham, le buteur Lanzini a été retiré et remplacé par Pablo Fornals après avoir été averti pour une faute cynique.

« Simon Cowell de Turquie » sur le point de reprendre Hull – voyez comment il se compare à ces propriétaires de clubs égocentriques

Bielsa a profité de son allocation de remplaçant et a présenté Crysencio Summerville pour Hjelde.

Il aurait dû être 2-0 à 10 minutes de la fin du match. Fredericks aurait pu mettre en place Declan Rice qui était dans des hectares d’espace sur le bord, mais à la place s’est déplacé sur sa droite et a tiré juste à côté.

Il y a eu des réclamations pour une pénalité de Leeds lorsque le centre de Summerville a été effacé par le bras de Ben Johnson. Il a été sauvé car il était serré dans son corps.

Il semblait que ce ne serait tout simplement pas leur jour, surtout quand un Dan James libre n’a pas pu se convertir à quelques mètres du centre de Harrison.

West Ham a cherché à ralentir le temps en retirant Vlasic pour Arthur Masuaku.

Ce sont eux qui ont trouvé un but tardif, cependant. Leeds a projeté tout le monde vers l’avant dans leurs tentatives ultimes et a été pris en contre-attaque.

Antonio a glissé à Bowen et il a terminé sous Meslier pour conclure la victoire.

LIRE LA SUITE: Leeds se tourne vers le talentueux attaquant de Barcelone alors que Victor Orta flaire un transfert d’aubaine