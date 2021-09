Leeds est soutenu pour saisir une seconde chance de signer une brillante signature de l’EFL

in

Leeds United a été soutenu pour signer Louie Sibley du comté de Derby en janvier pour un prix avantageux.

Derby est entré dans l’administration la semaine dernière dans une situation financière délicate. En conséquence, le club s’est vu retirer 12 points, ce qui le place en bas du championnat. Les choses risquent d’empirer avant de s’améliorer pour le club, qui devra désormais probablement vendre une partie de ses actifs.

À son tour, cela pourrait donner à d’autres clubs des opportunités de sélectionner leurs meilleurs talents dans la fenêtre de transfert de janvier.

Un joueur qui pourrait être sur le point de sortir est Sibley, qui suscitait déjà l’intérêt de Leeds tout au long de la saison dernière.

Cependant, il n’a guère été question d’un transfert cet été, malgré le fait que Leeds soit à la recherche d’un nouveau milieu de terrain.

Sibley, né à Birmingham, a gravi les échelons des jeunes à Derby et est un joueur de l’équipe première depuis 2019. Il a disputé 32 matches toutes compétitions confondues la saison dernière et est devenu un international anglais des moins de 20 ans ce mois-ci.

Le joueur de 20 ans semble avoir un bel avenir et pourrait par conséquent être l’un des joueurs sur lesquels Derby vendra lorsque la fenêtre de transfert s’ouvrira en janvier.

Selon leur ancien entraîneur adjoint Kevin Phillips, Leeds aura la chance de remplacer Sibley cet hiver.

Évaluant la situation de Derby pour Football Insider, Phillips a déclaré: «Malheureusement, lorsque quelqu’un traverse une période difficile, il y a toujours des prédateurs qui attendent pour sauter et profiter de la situation.

«Cela me fait mal de voir ce qui se passe à Derby après y avoir passé trois ans en tant qu’entraîneur.

«Mel Morris a fait de grandes choses avec le stade et le terrain d’entraînement là-bas, mais si vous ne faites pas attention, cela peut revenir vous mordre dans le dos. Nous l’avons vu arriver à Leeds au fil des ans.

«Il y a maintenant une opportunité pour les clubs de signer les bons joueurs que Derby a obtenus pour presque rien. Il y aura probablement des offres stupides. Derby aura besoin de l’argent à moins qu’il ne trouve un acheteur d’ici là.

«C’est une autre opportunité pour Leeds de signer Louie Sibley. Je le sais très bien et laissez-moi vous dire qu’il serait une brillante signature pour eux.

Leeds sait tout du potentiel du championnat, ayant vu plusieurs de ses propres joueurs s’y épanouir avant de passer au niveau de la Premier League.

De plus, ils ont fait de Lewis O’Brien de Huddersfield Town une cible estivale de choix. Ils n’ont cependant pas pu conclure d’accord et il a fini par prolonger son contrat avec les Terriers.

Marcelo Bielsa aimerait encore un milieu de terrain de plus si possible en janvier. Sibley peut être une option rentable à moins qu’ils ne soient prêts à dépenser de l’argent sur un plus grand nom.

Leeds compte tenu des craintes de Phillips

Pendant ce temps, des affirmations quelque peu surprenantes ont émergé au sujet de intérêt de Manchester United pour Kalvin Phillips.

Phillips a passé toute sa carrière à Leeds jusqu’à présent et sa patience pour atteindre le plus haut niveau a porté ses fruits. Après une première saison positive en Premier League, il a été une pierre angulaire de l’équipe anglaise qui a atteint la finale de l’Euro 2020.

En raison de son ascension vers la notoriété, Phillips pourrait être récompensé par un énorme nouveau contrat à Leeds – comme nous l’avons révélé en exclusivité. Certaines de leurs signatures de l’été dernier gagnent plus que lui, il pourrait donc obtenir une augmentation qui reflète sa vraie valeur.

Mais il est également possible que Leeds doive repousser l’intérêt de clubs plus riches dans les mois à venir.

Selon le Daily Star, Man Utd considère désormais Phillips comme une alternative au partenaire anglais Declan Rice, qui jusqu’à présent a été leur principale cible défensive au milieu de terrain.

Le rapport affirme que Leeds rechercherait un minimum de 60 millions de livres sterling avant même d’envisager de le vendre.

Du point de vue du joueur, il reste désireux de continuer à Leeds. Cependant, si Marcelo Bielsa part à la fin de la saison – il ne signe que des contrats d’un an – il pourrait envisager son propre avenir.

Qu’il choisisse Man Utd comme prochaine destination semble douteux, mais tout est possible.

