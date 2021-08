Leeds et Everton jouent un tirage palpitant alors que Patrick Bamford et Yerry Mina luttent comme la WWE et VAR sont salués, mais un ancien homme d’Arsenal appelle à ce qu’un fan soit « banni à vie »

in

Les fans de Leeds n’ont pas obtenu la victoire qu’ils voulaient car ils ont assisté au football de Premier League à Elland Road pour la première fois depuis 2004 alors qu’ils faisaient match nul 2-2 avec Everton.

Ce n’était peut-être pas une victoire, mais l’affrontement, en direct sur talkSPORT 2, valait bien le prix d’admission avec des buts époustouflants, des drames de pénalité et des affrontements fougueux.

Raphinha a marqué le superbe niveleur tardif de Leeds à Elland Road

Les visiteurs de Rafael Benitez ont ouvert le score alors que Dominic Calvert-Lewin a inscrit un penalty.

Mais avant la pause, Mateusz Klich a égalisé pour envoyer le soutien à domicile sauvage.

Patrick Bamford et Yerry Mina ont également décidé d’avoir un match de catch pendant la première période car le rythme effréné du match menaçait d’induire une conduite violente.

La mi-temps a refroidi certaines têtes, mais Demarai Gray et Raphinha ont échangé des buts en deuxième période pour s’aligner avant que le sifflet final n’appelle le temps sur une rencontre passionnante.

Les fans de Leeds ont adoré revoir le football de Premier League

Les choses ne se sont pas immédiatement déroulées comme prévu pour Leeds, car les fans ont eu leur premier aperçu du football de haut niveau depuis plus d’une décennie, Everton prenant la tête depuis le point de penalty.

Les fidèles d’Elland Road ont fait connaître leur mécontentement lorsque Darren England a infligé un penalty aux Toffees grâce à une intervention du VAR.

Calvert-Lewin a peut-être d’abord attrapé Liam Cooper, mais l’Écossais a rendu la pareille, puis certains, tirant l’attaquant au sol.

Et il a joyeusement pointé le dos de sa chemise quand il a tonné le coup de pied qui en a résulté.

Les fans de Leeds l’ont peut-être détesté, mais l’ex-star d’Arsenal, Perry Groves, a salué l’implication du VAR.

Cakvert-Lewin est tombé sur le pont après avoir été retenu par Cooper

“Si vous allez utiliser VAR, c’est de cette façon que vous l’utilisez parce que Darren England était du mauvais côté et ne pouvait donc pas le voir au départ”, a-t-il déclaré à talkSPORT 2.

« Kevin Friend y a jeté un coup d’œil et en gros, il lui dit ‘c’est une pénalité, viens voir’.

“Ils ont pris leur temps et à 100% ont pris la bonne décision parce que Liam Cooper a laissé Dominic Calvert-Lewin prendre le mauvais côté de lui et l’a empêché de jouer le ballon.”

L’arbitre anglais a utilisé une rediffusion vidéo pour infliger à Everton un penalty mérité

Leeds avait envahi les Toffees à certains moments des échanges d’ouverture et la décision de sanction, devant leur soutien exprimé, a semblé pousser les hommes de Bielsa encore plus dans une frénésie.

Et sept minutes plus tard, cela a débordé avec Bamford et Yerry Mina s’affrontant par le drapeau du coin.

Il y a eu quelques coups de pied, des poussées et des grappins, ce qui a entraîné une réservation chacun, mais Groves a estimé que tout cela était un peu pantomine.

“C’était un peu comme la lutte, la WWE”, a-t-il déclaré. «Yerry Mina est tombée par terre deux ou trois fois, s’est relevé et est retombé.

«Pour être juste envers Mina, il a très bien gardé la possession du drapeau de coin, puis il y a eu un petit rapprochement avec Patrick Bamford. C’était des trucs de terrain de jeu, pour être juste.

Mina et Bamford ont dû être séparés alors qu’ils se battaient en première mi-temps

Le bon jeu de Leeds serait finalement récompensé et ils égalisaient quatre minutes avant la pause alors que Klich complétait un joli mouvement.

Un long ballon en avant a été superbement lancé au coin de la rue par Raphinha, aidé de manière experte par Bamford et l’international polonais s’est retrouvé au but et a pu se faufiler au fond des filets.

Leurs supporters ont célébré de manière sauvage et se sont tout juste retenus de courir sur le terrain, tandis que des fusées éclairantes ont également été lancées.

Klich a obtenu le niveau de Leeds – mais seulement brièvement

Presque immédiatement après la pause, cependant, Everton était de retour en tête alors que l’une de leurs signatures estivales continue son impact immédiat.

Gray, après avoir récupéré une passe d’Abdoulaye Doucoure, a pivoté et s’est déplacé à l’intérieur de la surface de réparation de Leeds avant de se retourner et de déraper un tir bas au-delà d’Illan Meslier.

Nous ne sommes pas trop sûrs de la célébration douteuse de la glissade de genoux, cependant.

La starlette française Meslier a ensuite aidé à garder les hôtes dans le match en niant à deux reprises Calvert-Lewin avec d’énormes arrêts à courte distance.

Gray a rejoint les Toffees pour 1,5 million de livres sterling du Bayer Leverkusen et il a marqué son premier but pour le club contre Leeds

Et ces arrêts se sont avérés cruciaux, permettant à Leeds d’égaliser pour la deuxième fois – et quel égaliseur c’était aussi.

Cooper a remis le ballon à l’as brésilien Raphinha et à la surface et il a fouetté une frappe féroce au-delà de la portée de Jordan Pickford.

Everton a presque obtenu un vainqueur tardif alors qu’un tir de Doucoure a dévié juste à côté avec Meslier battu, tandis que Leeds a vu un penalty en fin de compte refusé avant que le coup de sifflet final ne retentisse sur l’affaire.

Il y a eu, cependant, une scène peu recommandable avec un objet jeté vers l’arrière français d’Everton, Lucas Digne.

Et Groves a condamné l’incident, insistant sur le fait que le coupable devrait être trouvé et puni.

Il a ajouté: “Espérons qu’ils ont une vidéosurveillance et que tout idiot qui l’ait lancé vers lui, ou sur lui, sur le terrain soit éjecté et qu’ils soient bannis à vie.”

Digne s’est fait lancer un objet près de lui alors qu’il allait prendre un virage

