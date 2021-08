Leeds et Liverpool «concurrents authentiques» pour une signature tardive passionnante

in

Un rapport a affirmé que Leeds et Liverpool sont de “véritables prétendants” pour faire un geste à la fin de l’été pour l’impressionnant jeune attaquant Mikkel Damsgaard.

Damsgaard a rejoint l’équipe italienne de la Sampdoria il y a moins d’un an pour un montant d’environ 6 millions de livres sterling. Mais depuis lors, son stock a considérablement augmenté. Il a impressionné lors de sa première saison en Serie A et plus particulièrement lors des Championnats d’Europe de cet été.

Il a marqué deux buts pour le Danemark, dont ce coup franc par balle en demi-finale contre l’Angleterre, et a également aidé un autre.

L’intérêt a augmenté de la Premier League – et cela semble avoir été un intérêt important.

Tottenham, Aston Villa, Leeds et Liverpool ont tous été liés à un déménagement. Mais désormais, ce sont les Blancs et les Rouges qui sont en lice.

C’est selon La Repubblica, cité par Sports Lens. Ils rapportent que les deux parties sont en course pour le signer avant la fermeture de la fenêtre.

Il lui reste trois ans sur son contrat actuel, alors la Sampdoria a imposé un prix élevé au joueur de 21 ans. Le tarif souhaité a précédemment estimé à 35 millions d’euros. Mais Calciomeracto a déclaré que 30 millions d’euros devraient faire l’affaire.

L’équipe de Marcelo Bielsa pourrait être mieux placée actuellement pour conclure un accord. Il a été sur la table un certain nombre de semaines pour eux et ils peuvent offrir le football en équipe première.

Ils ont également été liés à un mouvement pour un certain nombre d’attaquants. Ceux-ci inclus un ailier buteur et un impressionnant ancien attaquant de Barnsley.

En comparaison, Jurgen Klopp semble avoir terminé ses affaires pour l’été. C’est ce qu’affirme un récent rapport.

La priorité de la fenêtre de transfert pour Liverpool a été de conclure de nouveaux accords avec leurs stars actuelles. Bien que Damsgaard soit un joueur, ils sont censés surveiller l’avenir.

Et si Leeds faisait un geste qui pourrait les faire passer à l’action pour éviter de passer à côté.

Leeds regarde vers l’avenir

Pendant ce temps, Leeds a conclu un accord pour signer un demi-centre norvégien qui a été comparé à l’as de Liverpool Virgil van Dijk.

Les Blancs ont supervisé une fenêtre de transfert relativement calme jusqu’à présent. Jack Harrison a signé un contrat permanent après plusieurs périodes de prêt réussies, tandis que Junior Firpo a été recruté pour remplacer Ezgjan Alioski à l’arrière gauche.

Kristoffer Klaesson a été signé pour soutenir Illan Meslier entre les bâtons, mais au-delà de cela, le club s’est contenté de sauvegarder son avenir.

Dans la même veine, le club a maintenant annoncé avoir conclu un accord pour signer le défenseur du Celtic Léo Hjelde moyennant des frais non divulgués.

Hjelde, 18 ans, qui rejoindra initialement l’équipe des moins de 23 ans de Leeds, a signé un contrat de quatre ans à Elland Road et est la septième signature estivale du club.

