Leeds et Newcastle parmi les clubs lorgnent la starlette bien notée de Birmingham

Leeds et Newcastle font partie des clubs de Premier League qui gardent un œil sur le prodige de Birmingham George Hall, selon les rapports.

Il s’agit d’un milieu de terrain offensif de 17 ans qui joue actuellement pour l’équipe U18 des Blues. Il a inscrit deux buts et une passe décisive en huit apparitions jusqu’à présent cette saison.

Hall est apparu sur le radar des clubs de haut niveau après ses débuts en Angleterre U18 contre la Hollande mercredi. Il a joué 90 minutes alors que les Young Lions ont été battus 3-2 à Murcie, en Espagne.

Le Daily Mail écrit que Leeds et Newcastle sont intéressés par Hall, aux côtés des autres clubs de Premier League Southampton et Brighton. Il est considéré comme un talent électrique qui pourrait devenir une star de la Premier League dans les prochaines années.

Leeds a une histoire de production de joueurs talentueux. Kalvin Phillips et Jamie Shackleton sont tous deux passés par l’académie avant de se frayer un chemin dans l’équipe senior. Ils ont également développé le milieu de terrain Lewis Cook mais l’ont vu partir pour Bournemouth en 2016.

Newcastle, quant à lui, dispose d’un énorme budget après la prise de contrôle de 305 millions de livres sterling le mois dernier. Mais le nouveau patron Eddie Howe est conscient du besoin de meilleurs jeunes joueurs. Hall pourrait devenir l’un des premiers adolescents emmenés à St James’ Park.

Birmingham est conscient de l’intérêt et a ses propres plans pour Hall. Ils souhaitent lui offrir un nouveau contrat exceptionnel, le gardant des griffes des clubs de haut niveau.

Ils n’accepteront que les offres « considérables » pour Hall dans l’état actuel des choses. Mais un nouvel accord les aiderait à percevoir des frais encore plus élevés s’il quittait les West Midlands.

Le joueur pourrait faire ses débuts en équipe première cette saison. Le manager Lee Bowyer a offert des opportunités à Marcel Oakley et Jordan James lors des deux derniers matches de Birmingham.

Birmingham occupe la 15e place du championnat après 17 sorties. Leur premier match après la trêve internationale est un déplacement à Hull City le samedi 20 novembre.

Un homme de Leeds rend le verdict de Raphinha

Pendant ce temps, l’ailier de Leeds Dan James pense que son coéquipier Raphinha peut faire «absolument n’importe quoi» dans un match.

L’habile joueur de 24 ans a récemment fait ses débuts au Brésil. Il est désormais sur deux buts en quatre sélections.

Sur Raphinha, James a déclaré à la FIFA : « C’est un magicien. Il a toujours été un grand joueur – j’ai joué contre lui à [Manchester] United et il a toujours été super, mais il s’est tellement amélioré.

« Il méritait pleinement sa convocation brésilienne et je pense que depuis qu’il l’a obtenu, il a encore plus poussé, il est encore plus confiant. Il peut absolument tout faire sur le terrain. C’est super de jouer avec lui.

