Leeds et Tottenham manqueront à l’appel alors que la candidature de Villa pour la star de l’Euro est déjà “scellée”

Les médias italiens affirment que la Sampdoria attend une offre imminente d’Aston Villa pour l’ailier passionnant Mikkel Damsgaard.

Les Villans semblent prêts à perdre leur talisman Jack Grealish à Manchester City. On pense que les champions de Premier League paieront environ 100 millions de livres sterling pour l’as anglais. Et Dean Smith regarde déjà au-delà de l’ère grealish avec sa propre capture.

Damsgaard, 21 ans, a rejoint la Sampdoria en provenance du club danois de Nordsjaelland l’été dernier. Il a connu une solide campagne, avec 18 départs sur 35 sorties en Serie A alors que I Blucerchiati a terminé neuvième.

Mais c’est au Championnat d’Europe de cet été qu’il a vraiment attiré l’attention. Le talentueux joueur de large a marqué lors de la victoire 4-1 du Danemark contre la Russie.

Et il a marqué le premier match avec un coup franc époustouflant alors que les Danois s’inclinaient 2-1 contre l’Angleterre en demi-finale. Sans surprise, quelques clubs se sont déjà renseignés, avec Leeds United et Tottenham mentionnés à propos du joueur.

Il a été initialement annoncé que le Scandinave coûterait 25 millions d’euros. qu’alors porté à 30 M€ et maintenant, il semble que tout prétendant devra se séparer de 35 millions d’euros. Et il semble que Villa soit prête à le faire.

ClubDoria46 (via Sport Witness) rapporte que la Sampdoria attend une « offre maxi » des West Midlanders. Le rapport ajoute que l’offre a été écrite et qu’ils ont « scellé l’enveloppe ».

Il ne reste plus que les officiels du club à le livrer à l’équipe basée à Gênes. Ils disent que les Italiens voient la sortie de Damsgaard comme un “sacrifice nécessaire”, avec l’argent serré au club.

Damsgaard, un remplaçant passionnant de Grealish

Bien qu’il n’y ait eu aucune confirmation que Grealish déménage au stade Etihad, il n’y a pas de fumée sans feu. Malgré son amour évident pour Villa, la chance de jouer au football européen et de défier des titres est un attrait important.

Pep Guardiola semble impatient d’avoir son homme et les choses devraient arriver le plus tôt possible. Emiliano Buendia est déjà arrivé à Villa Park en provenance de Norwich City et Damsgaard serait un autre excellent ajout.

Le jeune ne fait que commencer son parcours footballistique et a clairement soif de réussir. C’est un joueur qui peut faire sortir les fans de leur siège avec son rythme et ses compétences.

Il n’a marqué que deux buts en championnat pour la Sampdoria la saison dernière, mais a récolté quatre passes décisives. Smith est à la recherche de qualité dans ses rangs pour poursuivre sa 11e place la saison dernière.

Damsgaard fournirait certainement cela.

LIRE LA SUITE: Villa apprend le prix du remplacement de Grealish en tant que transfert de manèges