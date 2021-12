Leeds et Tottenham toujours en lice alors que le milieu de terrain joue le « dernier match » pour l’équipe de Serie A

Leeds United et Tottenham Hotspur observent la situation après qu’il a été signalé que la cible du milieu de terrain Nahitan Nandez pourrait avoir joué son dernier match pour Cagliari.

Nandez est lié à un transfert en Premier League depuis un certain temps grâce à sa forme pour Cagliari. Il a rejoint l’équipe sarde en 2019 et s’est rapidement imposé dans leur formation. Jusqu’à présent, il a fait 88 apparitions pour le club.

Mais on craint maintenant qu’il ne gagne plus. Il s’est blessé lors de son récent match contre l’Udinese, qui doit encore être évalué. À l’approche de la trêve hivernale et du mercato, son temps avec Cagliari est peut-être écoulé.

C’est selon Calciomercato, qui affirme que plusieurs joueurs pourraient quitter l’équipe menacée de relégation. Malgré la mauvaise forme du club, la propre réputation de Nandez n’a pas diminué. En tant que tel, il a plusieurs prétendants prêts à lui donner la prochaine étape.

Selon le rapport, il pourrait rester en Serie A avec l’Inter Milan ou Napoli. Passer d’une bataille de relégation à un défi pour le titre serait un pas en avant pour le joueur de 25 ans.

Alternativement, il pourrait se voir proposer une nouvelle aventure en Premier League. Le rapport de Calciomercato rappelle que Leeds et Tottenham le surveillent depuis un moment.

Leeds voulait recruter un nouveau milieu de terrain cet été, mais n’a pas réussi à renforcer l’équipe senior. Ils ont rencontré quelques difficultés depuis sur le terrain et pourraient avoir besoin de renforts en janvier pour apaiser leurs craintes de relégation.

Tottenham, en revanche, est dans une position beaucoup plus confortable – mais toujours pas là où il veut être. Antonio Conte est toujours exigeant sur le marché des transferts et sa première fenêtre depuis qu’il est devenu entraîneur-chef des Spurs ne sera pas différent.

Il y a plusieurs domaines qu’ils pourraient chercher à renforcer, mais le milieu de terrain en fait partie.

Nandez peut également jouer en tant qu’arrière droit si nécessaire, sa polyvalence peut donc être utile à l’un de ses prétendants. De plus, on a le sentiment qu’il pourrait être disponible pour moins que sa clause libératoire de 36 millions d’euros.

L’international uruguayen espérait déjà quitter Cagliari cet été. Son agent maintient que des plans sont en place pour une sortie d’hiver, donc seul le temps dira où il finira.

Nandez n’est pas seulement la cible du milieu de terrain déchirée entre Tottenham et Leeds

Les deux clubs de Premier League seraient également en compétition pour un autre milieu de terrain de Serie A.

Les blessures ont ravagé l’équipe de Leeds cette saison, et peu ont fait plus de mal que la perte de Kalvin Phillips. L’as anglais est la plaque tournante de l’équipe de Bielsa et sans lui, Leeds a semblé une touche légère au milieu.

Sans Phillips, le désir de Leeds de débarquer des renforts au milieu de terrain sera plus fort que jamais. Et selon le Soleil, ils ont fixé leur regard sur Weston McKennie de la Juventus.

L’international américain, 23 ans, opère principalement en tant que milieu de terrain central. Il commanderait des honoraires de l’ordre de 20 millions de livres sterling.

Tottenham offrira une rude concurrence à la star de la Juventus. Ils ont repéré McKennie lors du choc de la Juventus avec Gênes le 5 décembre.

Cependant, un accord ne sera pas simple pour l’un ou l’autre des prétendants. McKennie est « désireux » de rester et de se battre pour sa place sous Max Allegri. De plus, il n’est peut-être pas disposé à quitter Turin pour rejoindre une relégation avec Leeds.

