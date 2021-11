Leeds et West Ham bondissent alors que la star passionnante de Champ snobe un énorme nouvel accord

Leeds United et West Ham ont apparemment été mis en alerte rouge après que l’un des jeunes talents les plus en vue du championnat, Fabio Carvalho, aurait snobé l’offre d’un nouveau contrat.

Carvalho a arraché des arbres avec ses performances pour l’équipe de Marco Silva cette saison. Avec trois buts en six matches de championnat cette saison, il est facile de comprendre pourquoi le joueur de 19 ans est un joueur en demande.

Mais à seulement six mois de son contrat en janvier, Fulham n’aura peut-être pas d’autre choix que d’encaisser.

Les représentants du jeune homme de 19 ans sont en pourparlers avec les Cottagers depuis un certain temps. Cependant, The Sun rapporte maintenant que leur dernière offre a été rejetée, ce qui rend sa vente d’autant plus probable.

La dernière offre de Fulham a été jugée extrêmement généreuse et bien qu’il semble peu probable qu’elle l’augmente davantage, elle sera laissée sur la table. Mais si aucun accord n’est trouvé avant l’ouverture de la fenêtre d’hiver, les Cottagers n’auront peut-être pas d’autre choix que d’encaisser.

En effet, le journal affirme que la poursuite est menée à la fois par Leeds et West Ham. La paire est censée surveiller de près Carvalholes progrès.

Cependant, ils ne sont pas seuls dans leur quête de notre exclusivité du mois dernier détaillant l’intérêt de Southampton.

En effet, The Sun suggère qu’il existe également un intérêt de la part du Real Madrid, qui réfléchit également à une approche.

Silva demande à Cavalho de rester

Silva a exhorté Carvalho le mois dernier à prendre une décision sur son avenir afin de ne pas affecter ses progrès.

Le Portugais a déclaré : « Il doit décider ce qu’il veut pour son avenir le plus tôt possible. Il est important maintenant de ne pas se déranger pendant cette période.

« J’espère que ceux qui le conseillent le conseillent de la bonne manière. »

L’ailier, qui a un père portugais et est né à Lisbonne, a été sélectionné par l’Angleterre au niveau des jeunes.

