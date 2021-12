Leeds et West Ham espèrent s’estomper alors que leurs rivaux avancent dans la course à la machine à buts

Leeds et West Ham semblent être hors de cause dans la course pour signer le prolifique attaquant brésilien Arthur Cabral, avec un nouveau prétendant qui ferait des progrès sur un accord de janvier.

Les Hammers sont l’une des nombreuses équipes qui seraient intéressées par Cabral. En effet, l’intérêt de Leeds United et de Barcelone a tous deux été bien signalé ces derniers temps.

Il est clair de voir pourquoi tant de côtés sont attirés par Cabral. Le joueur de 23 ans a marqué 14 buts en autant de matchs en Super League suisse cette saison. En outre, il a également pesé avec 11 autres dans la campagne de Bâle Europa Conference League.

En tant que tel, l’intérêt de West Ham a beaucoup de sens, l’équipe commençant à stagner devant le but lors des derniers matches.

En effet, les Hammers n’ont qu’un seul attaquant reconnu dans l’effectif, en Michail Antonio. Ces derniers temps, les retours de but d’Antonio ont ralenti, l’international jamaïcain n’ayant pas marqué lors des six derniers matchs de West Ham.

En tant que tel, des rapports plus tôt cette semaine ont affirmé que les Hammers intensifiaient leurs efforts pour signer Cabral en janvier.

Cependant, selon Goal Brasil, deux autres équipes progressent dans leurs efforts pour le signer.

Premièrement, ils affirment que Barcelone veut signer Cabral, après avoir offert à la partie suisse trois versements de 5 millions d’euros.

Mais la proposition la plus charnue semble provenir de Newcastle United.

Ils rapportent que les Magpies ont signalé leur intention de respecter le prix demandé par Bâle. De plus, il a été rapporté qu’ils « prendraient contact » quelques jours avant la conclusion de l’accord début janvier.

Cabral dedans, Dwight Gayle dehors

Avec Cabral apparemment en route, les Magpies seraient prêts à nettoyer les ponts en déchargeant Dwight Gayle.

Selon le Daily Telegraph, l’attaquant est désormais considéré comme excédentaire par rapport aux exigences d’Eddie Howe.

En tant que tel, le joueur de 32 ans est disponible pour un prêt en janvier.

Gayle a à peine figuré pour Newcastle cette saison et a déjà un certain nombre de prétendants au championnat.

En effet, deux de ses anciens clubs à Peterborough et West Brom seraient en lice pour ses services.

Les Baggies semblent mieux placés pour signer à nouveau Gayle, compte tenu de leur situation financière plus solide.

Gayle n’a disputé que trois matches de remplacement en Premier League cette saison. Toutes ces apparitions relèvent cependant de l’ancien patron Steve Bruce.

