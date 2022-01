Leeds et West Ham mènent la course pour un défenseur de championnat hautement coté

Le défenseur des Queens Park Rangers, Rob Dickie, serait la cible de nombreux clubs de Premier League en janvier.

Dickie, 25 ans, a participé aux 23 matches de championnat pour QPR cette saison, marquant deux fois. Les Rs siègent actuellement juste à l’extérieur des positions éliminatoires en 7e position, et Dickie a joué un rôle influent dans leur campagne de promotion. Cependant, l’équipe de Mark Warburton risque de perdre le défenseur clé ce mois-ci, avec Leeds et West Ham menant la course à la signature de Dickie.

Selon ., Burnley, Southampton et loups sont également de grands fans du défenseur central.

Dickie a connu une campagne réussie jusqu’à présent, et il n’est pas surprenant de le voir susciter l’intérêt des meilleurs clubs de vol.

L’imposant demi-centre mesure 6 pieds 4 pouces et a été comparé à Harry Maguire avec son style de défense.

Le rapport suggère également que QPR n’acceptera probablement qu’une offre en janvier de plus de 10 millions de livres sterling.

Bien qu’aucune offre officielle n’ait encore été faite, l’Anglais a admis qu’il avait l’ambition de jouer au football de haut niveau à l’avenir.

S’adressant au podcast Not The Top 20 en août, Dickie a déclaré: «J’ai toujours été très ambitieux.

« Vous parlez à tous ceux qui sont proches de moi ou qui me connaissent, j’ai toujours eu l’ambition de jouer au plus haut niveau.

« Avoir joué dans le championnat dont je suis fier, maintenant passer à la prochaine étape de la Premier League, ce que je pense pouvoir faire, je suis ambitieux, je veux jouer en Premier League.

«Cela signifierait le monde pour moi d’aller là-bas, que ce soit avec QPR ou ce que c’est.

« En ce moment, je suis un joueur QPR et j’apprécie mon temps avec QPR. Nous verrons ce que l’avenir nous réserve.

Dickie a actuellement deux ans et demi restants sur son contrat QPR.

Le patron de QPR appelle à la force mentale de l’équipe

Mark Warburton a appelé de son côté à faire preuve de force mentale après une série de matchs difficiles.

Après avoir obtenu un vainqueur de dernière minute contre Bristol City pour terminer 2021, les Rangers affronteront ensuite Birmingham City en championnat.

Les Bleus sont bien reposés après le report de leurs deux derniers matches en raison d’une épidémie de COVID.

Cependant, Warburton est resté catégorique, ce n’est pas le moment de chercher des excuses.

Il a déclaré aux médias du club : « L’attitude mentale de l’équipe en ce moment est primordiale.

« Les perdants trouvent une excuse, les gagnants trouvent un moyen. C’est ça.

« C’est facile de dire que mes jambes sont fatiguées, ou ceci ou cela. Non non Non. Nous devons trouver un moyen. L’état d’esprit est absolument tout et je suis heureux de dire que cette équipe l’a en abondance.

