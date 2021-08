Leeds et West Ham regardent les jeunes anglais alors que les rebelles contractent la main de Fulham

in

Les rapports affirment que Leeds United et West Ham ont rejoint la liste des clubs désireux de signer l’adolescent de Fulham Fabio Carvalho cet été.

Le joueur de 18 ans est passé par le système des jeunes de Cottagers après avoir quitté Benfica dans l’ouest de Londres en 2013. La star anglaise des moins de 18 ans a progressé dans les différentes équipes de jeunes de Fulham et a brillé pour les moins de 23 ans la saison dernière. Il a marqué 11 buts en 13 apparitions en Premier League 2 et s’est vu offrir quelques opportunités en équipe première.

Il a disputé trois départs en Premier League en quatre matches, notamment contre Manchester United. Et le jeune a marqué son premier but senior pour le club dans une défaite 3-1 à l’extérieur à Southampton.

Les clubs ont commencé à prendre note des prouesses de l’attaquant, les Blancs et les Hammers étant dits enthousiastes. Et le nouveau patron de Fulham, Marco Silva, n’a pas perdu de temps à le jeter dans le mix.

Carvalho a reçu un départ alors que Fulham a accueilli Middlesbrough lors de son premier match du championnat 2021-2022 dimanche. Il a joué 89 minutes alors que les équipes ont fait match nul 1-1 à Craven Cottage.

Mais The Sun on Sunday suggère que ses jours au bord de la Tamise pourraient être comptés. Son contrat a moins de 12 mois à courir.

Et le rapport affirme qu’il a rejeté les nouvelles conditions proposées par la société de la capitale. Fulham ne voudra pas perdre le jeune pour rien l’été prochain et pourrait donc être contraint de le vendre.

On pense que Leeds et West Ham sont enthousiastes, tandis que Norwich et Porto ont également été mentionnés comme des prétendants possibles.

Carvalho a impressionné Leeds de près et personnel

Leeds a réussi à voir Carvalho de près la saison dernière. Il a joué pour les moins de 23 ans de Fulham contre les jeunes Blancs à domicile et à l’extérieur.

Bien que Fulham ait été battu 7-1 à Thorp Arch en décembre, Carvalho a marqué un superbe but. Et il a également marqué lorsque les parties se sont rencontrées à Londres.

Au cours des deux dernières saisons, il a trouvé le chemin des filets à 16 reprises en 33 sorties en Premier League 2. Silva semble prêt à lui faire confiance avec les grands garçons, mais ne l’aura peut-être pas plus longtemps.

Marcelo Bielsa a été relativement calme sur le marché des transferts à ce jour. Junior Firpo possède arrivé de Barcelone tandis que le jeune gardien Kristoffer Klaesson a été recruté par le club norvégien de Valerenga.

celui de Jack Harrison Le prêt de trois ans de Manchester City est enfin devenu permanent. Il a été rapporté que la tenue d’Ellard Road vise la star du CSKA Moscou Adolfo Gaich.

Cependant, l’international argentin serait favorable à un déménagement en Italie.

