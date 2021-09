Leeds explose alors qu’Arsenal signe un accord de 25 millions de livres sterling pour le favori de Bielsa

20/09/2021 à 09:42 CEST Jusqu’au 5 septembre dernier, en Espagne, 66 835 878 doses de vaccins contre le Covid-19 avaient été administrées. Parmi ceux-ci, 70 % correspondent au vaccin Comirnaty (Pfizer), 15 % à Vaxzevria (AstraZeneca), 12 % à Spikevax (Moderna) et 3 % au vaccin Janssen. Et les données du 8e rapport de pharmacovigilance […] More