Leeds fait appel contre le carton rouge de Pascal Struijk rejeté par la FA alors que le défenseur obtient une interdiction de trois matchs pour tacle contre Harvey Elliott de Liverpool

in

L’appel de Leeds United concernant le carton rouge de Pascal Struijk contre Liverpool a été rejeté par la FA.

Le tacle de Struijk sur Harvey Elliott a conduit le jeune des Reds à se disloquer la cheville et à être emmené à l’hôpital, pour finalement subir une intervention chirurgicale sur le problème.

.

Pascal Struijk a été suspendu pour trois matchs pour son tacle sur Harvey Elliott de Liverpool, ce qui a conduit le jeune à subir une intervention chirurgicale sur une blessure à la cheville

Struijk a reçu un carton rouge, même si après le match, Elliott a accepté les excuses de l’homme de Leeds et a insisté sur le fait qu’il n’était pas responsable de sa blessure et n’aurait pas dû être expulsé.

Leeds a fait appel de la décision, mais elle a été confirmée par la FA, ce qui signifie que Struijk purgera désormais une suspension de trois matches.

L’appel ayant échoué, Strujik sera désormais suspendu pour le match de Leeds à Newcastle vendredi, le match nul de la Coupe Carabao à Fulham quatre jours plus tard et le choc à domicile avec West Ham le samedi suivant.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

Pour les dernières nouvelles, les opinions d’experts et les opinions sur tous les principaux sujets de discussion dans le sport, connectez-vous à talkSPORT.

Vous pouvez écouter en direct sur le site ICI, via l’application talkSPORT, sur la radio numérique DAB, via votre haut-parleur intelligent ou sur 1053 ou 1089 AM.