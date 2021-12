Leeds identifie le successeur de Bielsa, vainqueur du trophée

Leeds United a identifié un manager vainqueur du trophée qui souhaite quitter son club actuel pour remplacer Marcelo Bielsa, selon les rapports.

L’énigmatique Bielsa pourrait être au départ les blancs à la fin de la saison, tout comme la nature des contrats d’un an qu’il signe avec le club. Aujourd’hui âgé de 66 ans, il pourrait mettre fin à son sort. Et Leeds ne sait toujours pas quelles sont ses intentions.

Ils préféreraient qu’il reste dans son rôle. Après tout, il les a guidés vers la terre promise et a établi leur statut de Premier League.

Mais ils seraient insensés de ne pas préparer sa sortie d’Elland Road. A ce titre, ils ont dressé une liste de successeurs potentiels.

Et selon UOL, le sélectionneur portugais Abel Ferreira figure parmi les principaux candidats.

Ferreira, 42 ans, dirige Palmeiras au Brésil. Depuis qu’il a pris ses fonctions en novembre 2020, il les a aidés à remporter deux trophées historiques consécutifs de la Copa Libertadores.

Le deuxième succès de l’équivalent sud-américain de la Ligue des champions est survenu le week-end dernier avec une victoire finale 2-1 sur son compatriote brésilien Flamengo.

Et il a également remporté la coupe du Brésil la saison dernière.

Le contrat de Ferreira avec Palmeiras court jusqu’en décembre de l’année prochaine. Mais il a clairement fait savoir au club qu’il envisageait de partir.

Son premier rôle dans la gestion était avec Braga dans son pays d’origine de 2017 à 2019 avant de déménager pour un emploi en Grèce. Il cherche donc peut-être à retourner en Europe.

Ferreira prendrait des vacances au Portugal dans les prochains jours. C’est au cours de ce voyage qu’il envisagera son avenir.

Une alternative que Leeds a également choisie est son compatriote, Ruben Amorim.

Amorim a guidé le Sporting vers le titre de champion la saison dernière, c’est donc un autre objectif attrayant. Cependant, il dispose d’une clause libératoire de 30 millions d’euros, ce qui est tout sauf attrayant.

Bielsa confirme le coup de pouce de Bamford

Pendant ce temps, Bielsa a confirmé que Patrick Bamford peut s’attendre à revenir dans l’équipe de Leeds pour le match contre Chelsea le 11 décembre.

L’attaquant n’a pas botté de ballon pour Leeds depuis qu’il s’est blessé à la cheville lors du match nul 1-1 contre Newcastle le 17 septembre.

Et l’absence du meilleur buteur de la saison dernière avec 17 buts a été vivement ressentie. Leeds n’a pas vraiment eu de plan B pour Bamford.

En effet, Tyler Roberts a été ramené dans l’équipe mardi soir alors que Crystal Palace a été battu 1-0. Et tandis que l’attaquant gallois a travaillé dur pour l’équipe et a connu l’un de ses meilleurs matchs de la saison, il reste toujours sans but ni passe décisive cette saison.

Le retour de Bamford sera donc extrêmement bien accueilli…

