Leeds, Liverpool en répétition historique ; Ronaldo gloire pour Man Utd

Nos pronostics en Premier League sont de retour après la pause internationale – et nous prévoyons une victoire bien méritée pour Arsenal, un Manchester United inspiré par Ronaldo pour punir Newcastle, une autre victoire pour Tottenham et un score incroyable à Elland Road entre Leeds et Liverpool.

Chaque semaine, nos écrivains affrontent un groupe ou un artiste différent en faisant leurs prédictions en Premier League, tandis que vous pouvez vous amuser en utilisant la fonction de commentaire d’histoire (ci-dessous) ou Votre forum Say.

Nos dernières prédictions pour la saison 2021/22 sont celles de l’auteur-compositeur-interprète Gavin Thorpe. Son nouveau single The Meaning est sorti maintenant, qui est tiré de son tout nouvel album Rewind, qui est sorti sur Distiller Records le 17 septembre – le fan d’Arsenal peut-il célébrer en obtenant un sur notre homme Marécageux?

La dernière fois, Jamie Law, bassiste avec des hitmakers indie écossais Vues était sur la sellette – et il y a eu quelques appels décents avec le scores corrects cloués à Newcastle, Tottenham et Aston Villa.

Journée 4

Crystal Palace contre Tottenham (samedi, 12h30)

Gavin: 1-1

Marécageux: 0-1

Arsenal v Norwich (samedi, 15h)

Gavin: 3-1

Marécageux: 1-0

Brentford contre Brighton (samedi, 15h)

Gavin: 1-1

Marécageux: 2-1

Leicester v Manchester City (samedi, 15h)

Gavin: 1-3

Marécageux: 1-2

Manchester United contre Newcastle (samedi, 15h)

Gavin: 2-0

Marécageux: 4-0 (tour du chapeau de Ronaldo)

Southampton contre West Ham (samedi, 15h)

Gavin: 1-3

Marécageux: 1-1

Watford contre Wolves (samedi, 15h)

Gavin: 2-2

Marécageux: 1-1

Chelsea v Aston Villa (samedi, 17h30)

Gavin: 3-1

Marécageux: 2-0

Leeds v Liverpool (dimanche, 16h30)

Gavin: 2-3

Marécageux: 4-5

Everton contre Burnley (lundi, 20h)

Gavin: 2-0

Marécageux: 2-0

Discussion en équipe : Comment en êtes-vous venu à soutenir les Gunners et quels sont vos souvenirs préférés de votre temps en tant que fan ?

Gavin: Je suis un supporter d’Arsenal principalement parce que mon père a grandi à un kilomètre et demi de Highbury et il est fan depuis qu’il est enfant et il m’a évidemment lavé le cerveau. Mon père m’a emmené à mon premier match quand j’avais 8 ans. C’était la finale de la Littlewoods Cup contre Luton Town et même si nous avons perdu 3-2, je suis devenu accro depuis.

Quelques-uns de mes souvenirs préférés sont… Regarder le vainqueur de dernière minute de 1989 à Anfield à la télé avec mon père et nous sauter dans le salon en train de devenir fous.

Ma première fois à Highbury était spéciale, tout comme dans le film “Fever Pitch”, on n’oublie jamais de monter les marches et de voir ce beau terrain pour la première fois.

Je suis un fan chanceux car je n’ai jamais vu Arsenal perdre à Highbury ou aux Emirats. Comme vous pouvez le constater d’après cette statistique, je n’y vais pas souvent!

Discussion en équipe : Quels ont été vos cinq joueurs préférés pour votre club ? (Historiquement ou actuellement)

Gavin: Sans ordre particulier…Wright, Adams, Bergkamp, ​​Henry et Viera.

Discussion en équipe : Quels sont vos espoirs pour la saison et que pensez-vous de l’équipe actuelle ?

La foi reste dans le régime d’Arteta

Gavin: Nous traversons une période de transition difficile qui a divisé la base de fans et l’a rendue assez toxique par moments. J’ai 100% confiance en Arteta et je pense que nous finirons dans le top 10 cette saison, puis dans le top 6 la saison suivante. Cependant, il faudra encore plus de cinq ans avant que nous ne soyons sur le point de remporter à nouveau le titre. J’accepte cela et je fais de mon mieux pour soutenir l’équipe.

TEAMparler: Avez-vous un faible pour une autre équipe et pourquoi ?

Gavin: J’ai un faible pour Bristol City car j’habite à deux pas du stade. J’essaie d’y aller quelques fois par saison et je garde un œil sur les scores chaque semaine.

Discussion en équipe : Que se passe-t-il avec vous en tant qu’artiste en ce moment ?

Gavin: Mon nouvel album ‘Rewind’ est prévu pour le 17 septembre. Ceci est une collection de mes chansons préférées des 20 dernières années que j’ai réenregistrées et je pense que c’est mon meilleur album à ce jour. Espérons que nous aurons plus de concerts vers la fin de l’année, puis nous commencerons un nouvel album en 2022.

