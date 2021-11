Leeds nommé, mais Tottenham en raison d’une grosse victoire dans un transfert qui « ébranlera l’Europe »

Leeds United a été désigné comme un prétendant potentiel pour un ailier passionnant dont le transfert ferait de Tottenham le grand gagnant, selon un rapport.

Marcus Edwards est un nom Tottenham les fans avaient de grands espoirs pour. Cependant, l’ailier délicat n’a jamais atteint le niveau dans le nord de Londres. Au lieu de cela, il a signé pour l’équipe portugaise de Vitória de Guimarães en 2019 après la conclusion de périodes de prêt en championnat et en Eredivisie.

Depuis qu’il a déménagé au Portugal, Edwards a montré pourquoi il était si apprécié chez les Spurs. Le joueur de 22 ans est devenu un titulaire régulier avec Vitória et commence à susciter un intérêt croissant sur le marché.

C’est selon Sport Witness qui fournit des mises à jour de deux journaux portugais. Ce faisant, ils expliquent comment, malgré le lien de Leeds, ce pourrait être Tottenham qui est finalement le grand gagnant.

Tout d’abord, le magasin portugais O Jogo affirme que Vitória « n’exclut pas de vendre Edwards en janvier ».

Edwards peut opérer sur les deux flancs de la ligne avant et a été un titulaire régulier ces dernières saisons.

Néanmoins, une offre qu’ils « ne peuvent pas refuser » serait, comme l’expression le suggère, difficile à refuser.

Le journal Jornal de Notícias va encore plus loin. Ils notent que son transfert a le potentiel de « secouer le football européen » et coûterait désormais bien plus cher que les 10 millions d’euros annoncés au cours de l’été.

La puissance grecque Olympiacos est citée comme un prétendant potentiel, ainsi que la paire portugaise du FC Porto et du Sporting Lisbonne. Mais d’un point de vue anglais, l’intérêt de Leeds est le plus accrocheur.

Les Blancs ont notamment peiné devant le but cette saison. Mis à part Raphinha, aucune de leurs lignes avant n’a touché le sol en courant.

Edwards serait protégé par une clause libératoire de 50 millions d’euros, bien qu’il soit reconnu qu’il est peu probable qu’il achète autant. Cependant, Tottenham espère que Vitoria générera des frais importants avec les Spurs en ligne pour recevoir 50% de toute vente.

Cela donnerait à Antonio Conte et Fabio Paratici une aubaine bien rangée à partir de laquelle ajouter à leurs propres mouvements dans la fenêtre de janvier et au-delà.

Brendan Rodgers le favori alors que Man Utd envisage le limogeage de Solskjaer

Fermeture du chapitre de Lloris alors que Conte identifie une mise à niveau

Pendant ce temps, Antonio Conte serait désireux d’amener un nouveau gardien à Tottenham, avec le gardien de l’Ajax Andre Onana en tête de sa liste.

Le contrat actuel du numéro 1 Huge Lloris expire à la fin de la saison et rien n’indique jusqu’à présent qu’un nouvel accord sera signé. À cette fin, Conte et le directeur sportif Fabio Paratici alignent déjà des remplaçants potentiels – dont Onana.

Un article du Daily Express affirme que Conte a informé Paratici qu’il souhaitait faire venir l’international camerounais.

Le joueur de 25 ans a raté les neuf derniers mois d’action. Il a été banni par l’UEFA pour avoir été testé positif à la substance interdite, le furosémide.

L’Ajax a affirmé qu’Onana avait pris les médicaments de sa femme par erreur. La peine a ensuite été réduite de trois mois par le Tribunal arbitral du sport.

Son accord avec l’Ajax prend fin au point culminant de cette saison. Et le rapport ajoute qu’un nouveau contrat est hautement improbable.

Les Spurs seront cependant confrontés à la concurrence pour sa signature, Newcastle étant également intéressé par le bouchon. Arsenal a également été lié dans le passé, bien que l’émergence d’Aaron Ramsdale ait mis un terme à cela.

LIRE LA SUITE: Tottenham devient «sérieux» à propos du transfert de Paratici précédemment exclu