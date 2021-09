Leeds obtient un nouvel accord pour un talentueux tireur d’élite pour l’impact de la première équipe

in

Le prospect de l’académie de Leeds, Jack Jenkins, a signé un nouveau contrat aujourd’hui et a exprimé sa joie d’engager son avenir à long terme dans son club d’enfance.

Le milieu de terrain pense que c’est “un sentiment incroyable” de s’engager dans un nouveau contrat de trois ans à Leeds United. D’autant plus qu’il est au club depuis l’âge de cinq ans.

“Je suis sur la lune, mes amis, ma famille, ils bourdonnent tous”, a-t-il déclaré via la chaîne Youtube officielle de Leeds United. J’ai vraiment hâte à l’avenir.

La famille de Jenkins semble être aux anges pour lui et est particulièrement heureuse à l’idée qu’il réussisse à Elland Road.

« Signer un nouveau contrat, c’est incroyable, surtout pour ma famille. Mon père, mon grand-père, mon oncle, tout le monde les soutient. il a dit.

Bien que Jenkins n’ait pas encore fait son entrée dans l’équipe première, il a joué un rôle de premier plan dans la campagne de Premier League 2 de Leeds. Il a aidé deux fois en trois apparitions jusqu’à présent, aidant Leeds à se hisser à la quatrième place du classement.

“J’ai juste besoin de faire ce saut dans la première équipe, ce que je peux, espérons-le, faire cette saison”, a-t-il déclaré.

Le milieu de terrain a fait l’éloge de Marcelo Bielsa, et sent que son propre jeu avance à pas de géant grâce au coaching de l’Argentin.

« Surtout depuis que le manager est arrivé, j’ai l’impression de me développer en tant que joueur. Chaque saison, j’ai l’impression que je m’améliore de plus en plus », a-t-il déclaré.

Les déboires de Leeds en début de saison

Leeds pourrait établir des jeunes cette saison, afin de se donner un avenir radieux.

Cependant, leur forme de début de saison est une préoccupation majeure. L’équipe du Yorkshire n’a pas encore gagné de match et siège actuellement dans la zone de relégation.

Les blessures de Robin Koch, Diego Llorente et Luke Ayling n’arrangent certainement pas les choses. De plus, l’équipe compte des joueurs inexpérimentés dans la première équipe.

Et tandis que Charlie Cresswell a géré avec brio le meilleur buteur de la Premier League Michel Antonio au weekend, l’équipe n’a pas pu tenir pour un match nul, concédant à la 90e minute.

Ce début ne reflète pas l’équilibre dont Leeds a fait preuve lors de son retour dans l’élite la saison dernière. Les fans espèrent sûrement que l’équipe pourra recommencer à gagner contre Watford Samedi.

