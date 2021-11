Leeds United aurait l’intention de faire un pas pour John Swift en janvier – avec Marcelo Bielsa un fan confirmé du milieu de terrain de Reading.

Rapide a été une figure influente pour la lecture déjà cette campagne. Avec huit buts et six passes décisives à son actif en 16 apparitions, il est facile de comprendre pourquoi il est un homme en demande. En tant que tel, il n’est pas surprenant de voir le talisman susciter un énorme intérêt de la part des équipes de Premier League et de Championship.

Et avec la fin de contrat du joueur de 26 ans à la fin de la saison, un certain nombre de clubs sentent une opportunité. En effet, selon le Sheffield Star, Burnley, Wolves et Sheffield United envisagent tous de déménager.

Cependant, c’est Leeds qui mènerait la chasse, des rapports affirmant qu’une offre alléchante pourrait être présentée aux Royals.

Cela donnera à Reading de quoi réfléchir. Les pourparlers sur un nouvel accord n’ont pas abouti à un accord. Et avec Swift capable de partir avec un transfert gratuit à peine six mois plus tard, ils doivent prendre une décision sur son avenir.

Le vendre maintenant pourrait s’avérer mettre fin à leurs espoirs d’atteindre les play-offs. Les Royals sont actuellement 16e à l’approche de la dernière pause internationale. Mais telle est la stature condensée du championnat, Reading n’est qu’à quatre points du top six.

Cependant, ils courent le risque de manquer des millions s’il partait ensuite en liberté.

En effet, avec Leeds pressenti pour lancer un mouvement, Bielsa est bien consciente des talents de Swift. Et c’est un homme régulièrement surnommé « l’étoile n ° 1 du championnat ».

S’adressant à LeedsLive en février 2020, Bielsa a déclaré : « Swift est un grand joueur.

«Je l’apprécie beaucoup. C’est un joueur qui apparaît soudainement en attaque et le même en transition entre la défense et l’attaque. Mais il est surtout bon quand il passe de la défense à l’attaque.

Leeds sur le marché pour un nouveau milieu de terrain

Malgré le très bon retour à l’action d’Adam Forshaw avant la pause internationale, Leeds serait toujours à la recherche d’un nouveau milieu de terrain.

Le joueur de 30 ans a commencé son premier match de championnat en plus de deux ans le 7 novembre. Cela faisait suite à une blessure à la hanche problématique et à des complications causées par son retour alors que Leeds gérait la situation avec soin.

Cependant, après un rôle principal contre Leicester, il a reçu des éloges sains et le prix de l’homme du match.

Le vieux garçon de Leeds, Jermain Beckford, a certainement été impressionné.

« De savoir qu’il est absent depuis aussi longtemps qu’il l’a fait. Avoir échec après échec et problème, après problème », a déclaré Beckford.

«Ça aurait été une bouffée d’air frais. Évidemment, nous avons vu de petits extraits de lui. Il a eu peu de caméos cette saison.

« Mais avoir commencé un match contre une équipe aussi grande et aussi bonne que Leicester City… Il s’est démarqué et ne s’est pas simplement fondu. Cela ne me surprend pas parce que je connais le type de joueur qu’il est. »

Leeds est également lié à une nouvelle décision pour Lewis O’Brien de Huddersfield au milieu des allégations selon lesquelles Town pourrait maintenant devoir vendre.