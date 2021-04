Leeds proteste pour la Super League et Klopp répond

19/04/2021 à 21:13 CEST

Liverpool est la première équipe à créer la Super League à avoir disputé un match et a reçu les premières réactions en personne à propos de la décision de la nouvelle compétition. Les hommes de Jurgen Klopp ont dû jouer ce lundi soir à Leeds, et à l’arrivée avec le bus ont été accueillis sur Elland Road par des fans avec des chants contre la décision du club, en plus d’afficher des bannières avec l’inscription RIP Liverpool.

Une fois à l’intérieur du stade, Leeds avait préparé une banderole sur un banc de stade avec l’inscription «gagnez-le sur le terrain, le football est pour les fans».. Ce même message Il est également apparu sur les maillots des joueurs de Leeds pendant qu’ils s’échauffaient avant le match.

En ce moment même, un avion a survolé le stade d’Elland Road avec le message “Dites non à la Super League”.

Leeds, échauffement avec un maillot contre la Superliga

Des messages similaires, faisant appel à la honte du club sont apparus tout au long de la journée dans les environs d’Anfield avec des références au “mort du football”.

L’entraîneur allemand de Liverpool, Jurgen Klopp, s’est exprimé sur la BBC avant le début du match contre Leeds United et a réitéré son opinion contre la compétition qu’il avait exprimée il y a quelques mois, affirmant que ni lui ni les joueurs n’avaient été impliqués dans le processus de décision. .

“Mes sentiments et mon opinion n’ont pas changé. Je l’ai découvert pour la première fois hier. Nous avons des informations pour le moment, pas grand-chose. Les gens ne sont pas satisfaits de cela et je le comprends. Il ne pouvait pas en dire beaucoup plus car je n’ai pas été impliqué dans le processus. Ni les joueurs ni moi. On ne savait rien, il faut donc attendre de voir comment ça se développe », a déclaré l’Allemand.

“J’ai 53 ans. Depuis que je suis professionnel, la Ligue des champions est là. Mon objectif a toujours été d’entraîner une équipe pour y jouer. Je n’ai aucun problème avec la Ligue des champions. J’aime l’aspect compétitif du football et j’aime que West Ham ait l’opportunité de jouer la Ligue des champions. Que puis-je dire? Ce n’est pas quelque chose de facile », a-t-il ajouté.

“La chose la plus importante dans le football, ce sont les supporters et l’équipe. Nous devons nous assurer que rien ne gêne. J’ai vu des banderoles, mais les joueurs n’ont rien fait de mal. Nous devons rester ensemble. Il y a des choses à corriger, mais cela n’a rien à voir avec la relation entre les fans et l’équipe. “

“Je ne sais pas exactement pourquoi ces douze équipes l’ont fait. Je sais que certaines choses vont changer dans le football. Certains doivent changer, bien sûr », a conclu Klopp.