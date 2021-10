Leeds rejoint la chasse à l’attaquant par le sextet de Prem après le coup de pouce du Brésil

Un certain nombre de clubs de Premier League montrent un vif intérêt pour l’attaquant brésilien Arthur Cabral et ont reçu un énorme coup de pouce dans leur poursuite, selon TEAMtalk.

L’attaquant du FC Bâle est sur le radar de plusieurs équipes depuis plus de 12 mois. Leeds United a examiné le joueur de 23 ans cet été, par exemple. Mais ils ont été informés à l’époque qu’en raison de la réputation de l’élite suisse, il était peu probable qu’il obtienne un permis de travail.

Cependant, cela n’a pas empêché les éclaireurs d’une multitude de grandes équipes européennes d’affluer à Bâle pour le surveiller alors qu’il continue d’impressionner.

Cabral a déménagé en Suisse depuis Palmeiras en 2019. Il est brillant depuis son arrivée en Europe avec 58 buts en 92 matchs dont 20 en 17 cette saison.

La forme de Cabral l’a vu appelé par le Brésil pour la trêve internationale d’octobre. Il était sur le banc des Samba Boys lors de leur qualification pour la Coupe du monde avec le Venezuela. Il a été convoqué par l’ancienne star de Middlesbrough Juninho, désormais directeur général de l’équipe nationale.

Cabral a déclaré après sa convocation : « J’étais à la maison et vers neuf heures, un numéro inconnu de Rio de Janeiro m’a appelé.

« En général, je ne réponds pas. Mais aujourd’hui j’ai répondu et c’était Juninho. Je suis tombé en état de choc et je ne me souviens de rien d’autre.

Mais désormais international brésilien à part entière, sa situation signifie qu’il décrochera désormais presque certainement un permis de travail, s’il déménageait dans un proche avenir.

Nous pouvons révéler qu’en plus de Leeds – qui reste attaché à lui – Tottenham, Arsenal, Everton, West Ham, Brighton et Southampton font partie des clubs qui l’ont regardé ces dernières semaines.

Cabral une cible à long terme à Leeds

L’intérêt de Leeds pour Cabral remonterait à 2020, quand ils ont essayé de préparer leur retour en Premier League en faisant une offre pour lui.

Cependant, ils n’ont pas atteint le prix demandé, au lieu de dépenser une somme plus importante sur Rodrigo. L’ancien homme de Valence est devenu leur signature record de club.

Rodrigo n’est pas toujours apparu comme un avant-centre, donc Leeds pourrait faire avec un peu plus de profondeur là-bas. Mais le nombre de prétendants à Cabral ne cesse d’augmenter.

Avec sept équipes de Premier League qui le regardent maintenant, la course à sa signature est lancée.

