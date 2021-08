Leeds résilient soutient Burnley alors que les attaquants hantent les anciens clubs dans une affaire fougueuse

in

Patrick Bamford et Chris Wood ont tous deux marqué contre leurs anciens clubs alors que Leeds et Burnley se sont contentés d’un match nul 1-1 lors d’un affrontement au bulldozer à Turf Moor.

Dans quelques minutes, Burnley a été à la hauteur de sa réputation d’équipe la plus physique de la ligue lorsque James Tarkowski a inutilement lutté Patrick Bamford au sol au milieu de terrain. Leeds étaient prêts à laisser leur football parler et ont commencé à pousser les Clarets profondément dans leur propre moitié avec leur presse habituelle.

Cependant, les chances claires se sont révélées difficiles à créer. Au lieu de cela, l’histoire d’une grande partie de la première moitié était centrée sur l’approche grossière de Burnley.

Josh Brownhill a coupé Bamford pour gagner un carton jaune avant qu’Ashley Barnes ne s’envole imprudemment sur Stuart Dallas au prix d’une autre réservation Burnley. L’attaquant a semblé chanceux que la couleur de la carte n’était pas rouge.

Leeds a roulé avec les coups de poing et a continué à avoir l’air le plus menaçant des deux à l’avenir. Charlie Taylor n’a pas réussi à gérer un ballon croisé de Jack Harrison qui a permis à Raphinha de viser le but.

Le Brésilien habituellement assuré manquait de sang-froid au moment critique, cependant, lançant un effort apprivoisé loin de la marque.

À cinq minutes de la fin de la mi-temps, Leeds frappait à la porte. Nick Pope est descendu rapidement pour pousser un centre de Bamford en sécurité, tandis que Harrison a vu une demi-volée bloquée près de la ligne par Dwight McNeil.

Bamford était au cœur de l’action aux deux extrémités du terrain. Dans un tourbillon de quelques minutes pour l’international anglais, il s’est dirigé vers son propre poteau tout en défendant un corner avant de recevoir un traitement à l’autre extrémité lorsqu’il a été piraté par Ben Mee.

La seconde mi-temps a commencé comme on pouvait s’y attendre, Barnes poussant sa chance en se tenant sur le pied de Phillips au prix d’une nouvelle faute.

McNeil a tiré large de loin avant que le coup-de-thon ne reprenne. Rodrigo a coupé les talons de Taylor pour récupérer le deuxième avertissement de Leeds après que le capitaine Phillips ait vu du jaune en première mi-temps.

L’itinéraire le plus probable de Burnley a toujours semblé être des coups de pied arrêtés et cela s’est avéré après l’heure de jeu.

Leeds n’a pas réussi à dégager ses lignes après que Meslier ait habilement renversé la tête de Tarkowski sur la barre à fond. Matt Lowton a tenté sa chance près du point de penalty avant que Chris Wood ne guide l’effort lié au but au-delà de Meslier pour ouvrir le score.

Avec la fin de l’horloge, Leeds a finalement atteint le niveau de Bamford. Raphinha a laissé son homme pour mort en bas à droite avant que sa frappe ne soit bloquée sur le chemin de Jamie Shackleton.

Son effort a pris un ricochet sur la route du but avant que Bamford ne tende une jambe pour dévier le ballon dans le filet ouvert.

Cela s’avérerait être le dernier moment décisif alors que les deux parties se contentaient d’un point lors d’un match nul difficile à Turf Moor.

