Leeds se prépare pour un rachat de 400 millions de livres sterling d’ici 2024 alors que la franchise NFL San Francisco 49ers prépare une offre lucrative pour acheter le club de Premier League

Leeds United serait prêt pour une prise de contrôle lucrative par la branche d’investissement des 49ers de la NFL à San Francisco.

L’Athletic a révélé qu’une offre était sur la table pour qu’Andrea Radrizzani vende le club pour environ 400 millions de livres sterling dans le cadre d’un accord qui verra le stade Elland Road du club inclus.

Paraag Marathe, le président des 49ers, serait le moteur de l’accord

Radrizzani semble prêt à vendre sa participation majoritaire dans Leeds dans les prochaines années

Il est entendu que le club espère que le rachat obtiendra le feu vert avant 2024.

La valeur de Leeds a grimpé en flèche depuis que Radrizzani les a achetés pour 45 millions de livres sterling en 2017, et il est dit que l’achat complet du club pourrait atteindre des frais allant jusqu’à 475 millions de livres sterling.

La franchise NFL détient actuellement une participation de 44% dans le club de Premier League après avoir renforcé sa participation de 10% en 2018.

Le patron des Blancs, Marcelo Bielsa, a été une grande partie de la raison pour laquelle la valeur du club du Yorkshire a augmenté.

Elland Road sera inclus dans la vente

L’Argentin a fait passer Leeds d’une équipe de championnat de milieu de tableau à une équipe à l’aise dans l’élite.

Son équipe a cependant connu un début de campagne mitigé.

Lors de leur dernier match, ils ont eu la chance de marquer un point à domicile contre Brentford alors que Patrick Bamford est sorti du banc pour sauver un point pour son équipe lors d’un match nul 2-2 à Elland Road.

