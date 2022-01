Leeds se tourne vers le talentueux attaquant de Barcelone alors que Victor Orta flaire un transfert d’aubaine

Leeds United prépare une offre de 8 millions de livres sterling pour tenter Barcelone de vendre son prochain attaquant Ferran Jutgla, selon des informations en Espagne.

L’attaquant de 22 ans a connu une ascension rapide, ayant rejoint l’Espanyol cet été. Jouant initialement pour leur équipe B, Jutgla a été propulsé sous les projecteurs de l’équipe première à la suite d’une blessure à Memphis Depay.

En effet, en cinq apparitions pour le Barça, Jutlga a marqué deux fois et semble avoir la confiance croissante du nouvel entraîneur Xavi. Et après avoir marqué contre Elche en Liga et à nouveau en Copa del Rey, Jutlga compte une armée grandissante d’admirateurs.

En tant que tel, des rapports en Espagne affirment qu’un certain nombre de prétendants de la Liga sont prêts à passer à l’avant.

Cependant, selon El Nacional, le plus grand intérêt vient de Leeds United, dont le directeur du football Victor Orta est un admirateur déclaré.

Ils déclarent que Leeds considère la star de Barcelone comme une option possible pour renforcer sa ligne avant. En effet, ils sont actuellement privés de Tyler Roberts, Joe Gelhardt et Rodrigo Moreno, qui sont tous mis à l’écart par des blessures.

Et tandis que Patrick Bamford revient dans l’équipe pour le match nul de la FA Cup dimanche à West Ham, Leeds a souvent eu du mal à trouver des options cette saison.

La bonne nouvelle pour Leeds est que Jutgla pourrait être signé pour un prix très modeste. Lorsque l’Espanyol l’a libéré l’été dernier, Barcelone ne l’a recruté que pour un an.

Jutla sans contrat en été

Maintenant, alors qu’il ne reste que quelques mois sur ce contrat, El Nacional rapporte qu’Orta est en train de flairer une bonne affaire.

Et avec des finances serrées à Barcelone, ils n’ont peut-être pas d’autre choix que d’accepter l’offre de Leeds si une offre arrive.

En effet, l’article rapporte que Jutgla lui-même pourrait être ouvert à un mouvement. Ses perspectives semblent sombres au Barca avec Depay et Ansu Fati de retour en forme.

Et avec Ferran Torres a également signé de Manchester City plus tôt cette semaine, ses espoirs en équipe première souffriront probablement davantage.

Jutgla est capable de jouer sur les deux ailes ainsi que sur un attaquant central ; polyvalence qui séduira Marcelo Bielsa.

Jutlga, Summerville à Leeds

Leeds, quant à lui, envisagera une approche de prêt pour Crysencio Summerville après l’action de la FA Cup de ce week-end, Blackburn étant apparemment le favori.

Le Néerlandais de 20 ans a fait irruption dans l’équipe de Leeds cette saison et s’est bien comporté lors de ses sept apparitions à ce jour. Il n’a fait qu’un seul départ et Leeds est apparemment ouvert à un prêt pour approfondir son expérience.

Cela a incité les Rangers à exprimer leur intérêt pour l’ancien jeune de Feyenoord.

Cependant, ils ne sont pas seuls dans leur admiration pour Summerville et un rapport affirme que Blackburn a maintenant pris contact.

Selon Football Insider, le patron des Rovers, Tony Mowbray, souhaite que Summerville soit signé en remplacement d’Ian Poveda.

Le joueur large a vu son prêt d’une saison à Ewood Park prendre fin prématurément en novembre suite à une blessure à la cheville. L’ancien homme de Manchester City a récemment été aperçu en vacances à Abu Dhabi.

Cependant, Mowbray aurait jeté son dévolu sur Summerville comme remplaçant potentiel.

