Leeds subit un coup dur à la poursuite d’un ailier qui coûterait 20 millions de livres sterling

La date de sortie de l’iPhone 13 se rapproche, et Apple devrait largement dévoiler la nouvelle série de téléphones le mois prochain. Apple a averti les investisseurs et les clients l’année dernière que l’événement de lancement de l’iPhone 12 serait retardé. Mais cela ne s’est pas produit cette année. De plus, de nombreux rapports de […] More