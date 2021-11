Leeds: une femme Lollipop a dit qu’elle ne pouvait pas porter de bodycam malgré les abus quotidiens

Deborah Chapman a déclaré qu’elle subissait des abus «horribles» tous les jours (Photo: MEN Media)

Une femme à la sucette a déclaré que les abus qu’elle subit chaque jour sont devenus si «horribles» que des parents inquiets ont décidé de cotiser et de lui acheter une caméra corporelle.

Deborah Chapman, 52 ans, a déclaré que les conducteurs lançaient régulièrement des injures et a décrit plusieurs incidents terrifiants, notamment avoir dû repousser une famille sur le trottoir lorsqu’un automobiliste a refusé de ralentir.

D’autres ont crié autour d’elle alors qu’elle se préparait à franchir le passage à l’extérieur de l’école primaire Beeston à Leeds, dont les élèves l’ont affectueusement surnommée la Jolly Lolly.

Mme Chapman s’est rendue à la police après qu’un automobiliste particulièrement menaçant ait menacé de revenir et de la « tondre » à la fin de son prochain quart de travail.

Elle a confié à LeedsLive : » J’adore travailler avec les enfants. Les enfants et leurs parents sont tout simplement merveilleux.

Mais elle a déclaré que « les chauffeurs sont horribles », ajoutant: « Je reçois des gens qui m’insultent ou s’emballent derrière moi. On m’appelle des noms horribles comme s**g ou s**t ou même le mot c. Je vois beaucoup de conduite dangereuse.

« C’est vraiment effrayant et je ne me sens définitivement pas en sécurité. »

Le brigadier a déclaré que certains des comportements affichés étaient « vraiment effrayants » (Photo : MEN Media)

Mme Chapman a déclaré que la caméra corporelle lui permettait de se sentir beaucoup mieux protégée, les conducteurs en colère étant dissuadés de diriger les abus sur son chemin par la lumière rouge clignotante de l’appareil.

Mais les chefs du conseil lui ont ordonné de le retirer quelques jours après l’avoir considéré comme une violation des règles de protection des données.

Mme Chapman, qui vit à Beeston, a déclaré: « Je ne me sens pas en sécurité dans mon travail, mais je ne l’abandonnerai jamais – je dois défendre ces petits enfants qui essaient simplement de traverser la route en toute sécurité. »

Le conseil municipal de Leeds a déclaré que la sécurité des agents de patrouille des passages à niveau scolaire est une priorité, ajoutant qu’ils ont une » approche de tolérance zéro à l’égard de tout abus dirigé contre notre équipe qui travaille dur « .

Un porte-parole a ajouté: « Nous explorons actuellement comment nous pouvons fournir des Bodycams sans compromettre le RGPD. »

