24/09/2021 à 16h03 CEST

Samedi prochain à 16h00 se jouera le match de la sixième journée de Premier League, dans lequel nous verrons le Leeds et à Jambon occidental dans le Route d’Elland.

Les Leeds United affronte la sixième journée du tournoi avec l’illusion de retrouver sa place après avoir fait match nul 1-1 contre le Newcastle United à son dernier match. Depuis le début de la compétition, les hôtes n’ont gagné aucun des cinq matches disputés jusqu’à présent en Premier League avec un chiffre de cinq buts pour et 12 contre.

Du côté des visiteurs, le Jambon occidental a subi une défaite contre le Manchester United lors du dernier match (1-2), il espère donc mettre un terme à sa séquence de défaites et réorienter sa carrière dans la compétition. À ce jour, sur les cinq jeux que le Jambon occidental en Premier League, il en a remporté deux avec un chiffre de 11 buts pour et 7 contre.

En se concentrant sur la performance en équipe à domicile, le Leeds United a été battu une fois et a fait match nul une fois en deux matchs joués jusqu’à présent, donc visite du stade Route d’Elland ils ne sont généralement pas les plus compliqués pour les visiteurs. A la maison, le Jambon occidental a gagné une fois et a fait match nul une fois dans ses deux matchs auxquels il a joué jusqu’à présent, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec lui Leeds United pour remporter la victoire.

Lors de leurs derniers affrontements au stade de Leeds United, les chiffres montrent deux défaites et deux nuls en faveur de l’équipe locale. Le dernier match auquel ils ont joué Leeds et le Jambon occidental dans cette compétition, c’était en mars 2021 et s’est terminé par un résultat de 2-0 en faveur du Jambon occidental.

Actuellement, les deux équipes sont séparées au classement de cinq points en faveur de la Jambon occidental. A ce moment, le Leeds United il compte trois points et occupe la dix-septième position. De son côté, l’équipe visiteuse est huitième avec huit points.