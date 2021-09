Leeds United contre Liverpool, Watford contre les Wolves

in

Faire des pronostics en Premier League n’est jamais facile ; on a parfois l’impression de jouer à la loterie. Une semaine, Liverpool pourrait blitzer presque n’importe quelle équipe de la ligue. Pendant ce temps, le lendemain, ils pourraient perdre 7-2 contre Aston Villa le même jour que Manchester United perd 6-1 contre Tottenham Hotspur. Malgré les difficultés, cependant, nous, à LastWordonFootball, avons pensé essayer et voir combien nous obtenons de bons résultats, probablement pas beaucoup, et combien nous nous trompons.

De Southampton contre West Ham United à Leeds United contre Liverpool, nous avons fait nos pronostics pour la quatrième journée de Premier League.

Prédictions de Premier League pour la quatrième journée : deuxième partie

Southampton accueille West Ham United

Dans un match qui mettra en évidence la situation des deux équipes, Southampton accueille West Ham dans l’espoir d’obtenir sa première victoire de la saison. Comme on pouvait s’y attendre, les Saints ont eu du mal à trouver le coup fatal lors de leurs trois premiers matchs, mais ont impressionné beaucoup par leur résilience lors d’un match nul contre Manchester United.

Quant à West Ham, les Hammers ont connu un excellent départ, reprenant là où ils s’étaient arrêtés la saison dernière, avec deux victoires et un nul lors des trois premiers matchs. Leurs prouesses offensives ont été particulièrement impressionnantes, avec dix buts jusqu’à présent – ​​le plus commun de la Premier League.

Le match contre Southampton donne à Michail Antonio l’opportunité d’étendre son avance dans la course Golden Boot, après avoir déjà marqué quatre sur trois. Pendant ce temps, Adam Armstrong, la signature estivale de Southampton, voudra ajouter à son but marqué lors de la première journée de la campagne contre Everton.

Les deux équipes entrent dans le match avec une équipe complète à leur disposition, ce qui crée une égalité intéressante, que West Ham, basée sur la forme, devrait gagner facilement.

Prédiction: Southampton 0-3 West Ham United

Watford contre Wolverhampton Wanderers

Peut-être l’une des prédictions les plus difficiles à faire cette semaine en Premier League, Watford accueille une équipe impressionnante mais brutale de Wolverhampton Wanderers, qui recherche son premier but et gagne sous Bruno Lage. Ayant perdu de justesse contre Manchester United la dernière fois, dans un match qu’ils auraient vraiment dû gagner, les Wolves seront confiants d’obtenir trois points contre Watford.

Watford, quant à lui, n’a pas semblé déplacé, sinon un peu incohérent, dans son retour dans l’élite. La victoire 3-2 de la première journée sur Aston Villa aurait enthousiasmé les fans avant qu’un contrôle de la réalité ne soit infligé par Brighton et Tottenham Hotspur.

Les deux équipes pourraient gagner, mais la stabilité défensive des Wolves – n’ayant concédé que trois buts jusqu’à présent cette saison – les verra probablement se battre à Watford.

Prédiction: Watford 0-2 Wolverhampton Wanderers

Saul prépare ses débuts à Chelsea contre Aston Villa

Malgré son retard, Chelsea a réussi à obtenir la signature du prêt, avec option d’achat, de Saul Niguez – ajoutant un autre bon joueur à son milieu de terrain. De retour devant les fidèles de Stamford Bridge, l’Espagnol devrait faire ses débuts contre Aston Villa pour marquer le début d’un partenariat rempli de classe aux côtés du joueur masculin de l’année de l’UEFA Jorginho.

Leurs adversaires, Aston Villa, ont connu un début de saison étrange. On attendait beaucoup d’eux après un été d’arrivées, mais il est rapidement devenu clair que ces nouveaux joueurs ont besoin de temps pour se figer. Lorsqu’ils se connaissent, l’équipe de Dean Smith impressionnera sans aucun doute, mais, pour le moment, les fans doivent faire preuve de patience.

Jusqu’à présent, Chelsea a gagné deux fois et fait match nul une fois, le point venant contre Liverpool, tandis que Villa a gagné une fois, perdu une fois et fait match nul une fois. Villa adore être l’outsider et a eu beaucoup de succès dans ce rôle dans le passé, mais Chelsea s’avérera probablement trop difficile à casser à Stamford Bridge.

Prédiction : Chelsea 2-0 Aston Villa

Leeds United accueille Liverpool avec des gros titres axés sur les Brésiliens

La pause internationale n’est jamais idéale ; il est rempli de blessures et de rencontres banales que peu de gens prennent la peine de regarder. Mais, l’ajout le plus récent de la plus grande bête noire du football a présenté la perturbation la plus frustrante à ce jour, avec une sorte de guerre civile implosant lorsque les clubs ont empêché les joueurs de se rendre dans les pays de la liste rouge.

En raison du maintien de leurs joueurs brésiliens, des joueurs comme Liverpool et Leeds United ont été punis et ne pourront pas jouer Roberto Firmino, Alisson Becker, Fabinho ou Raphinha dans le match. C’est vrai, les clubs ont été punis pour avoir suivi les directives de Covid-19 au Royaume-Uni. C’est une situation bizarre, qui n’aide personne, et ne gonfle que certains egos. Hélas, nous y voilà, avec les deux équipes désormais sans joueurs vedettes.

Quelle que soit l’issue du match, les gros titres seront dominés par la décision de la FIFA, Liverpool cherchant à marquer dix points sur 12 possibles, et Leeds espérant remporter sa première victoire de la saison.

Comme toujours avec un match à Elland Road, attendez-vous à ce que ce soit une bataille effrénée et de bout en bout, alors que Leeds cherche à provoquer un bouleversement. Tel est le contrôle exercé par Liverpool sur les matchs, cependant, les Reds éviteront probablement une frayeur et repartiront avec les trois points.

Prédiction: Leeds 2-3 Liverpool

L’hôte d’Everton Burnley

Le dernier match de la semaine de Premier League arrive lundi, alors que Everton accueille Burnley. Les Toffees ne seront pas perturbés par le verdict brésilien de la FIFA, grâce à leurs bonnes relations avec le pays, et, par conséquent, Richarlison pourra jouer.

L’équipe de Rafa Benitez entre dans le match avec sept points à son actif après deux victoires et un match nul. Ils ont été jusqu’à présent impressionnés de manière inattendue par l’ancien entraîneur de Liverpool et pourraient prolonger leur invincibilité.

Quant à Burnley, avec un seul point à leur nom, ils espèrent que le nouvel homme Maxwell Cornet fera la différence souhaitée. La signature a été une surprise pour beaucoup, mais maintenant que c’est fait, Sean Dyche sera désespéré de la voir se réaliser.

Face à une bonne équipe d’Everton, cependant, attendez-vous à ce que la séquence sans victoire de Burnley se poursuive, et peut-être même que Dominic Calvert-Lewin s’ajoute à ses trois buts déjà cette saison.

Prédiction : Everton 2-0 Burnley

