Leeds United en pourparlers pour signer un accord permanent avec l’ailier

in

Les rumeurs entourant l’avenir de Daniel James ont circulé au cours des derniers jours et il semble maintenant que l’ailier pourrait être en route pour Leeds United de manière permanente, selon Fabrizio Romano.

Daniel James en pourparlers sur le passage permanent à Leeds United

Leeds United lié avec Daniel James au cours des derniers jours

Le joueur a joué deux fois pour Manchester United jusqu’à présent cette campagne et s’est avéré être une option d’équipe utile au cours des dernières saisons pour les Red Devils. Lors de la dernière campagne, il a joué 15 fois mais a tout de même réussi à marquer trois buts et une passe décisive (avec une moyenne de 0,40 buts ou passes décisives pour 90, un beau record pour le jeune).

Cependant, avec la nouvelle que United a conclu un accord pour ramener Cristiano Ronaldo à Old Trafford, cela a laissé le joueur de 23 ans plus bas dans la hiérarchie. Plutôt que de le garder et de le laisser sur le banc, il semble que le club soit prêt à le laisser partir à la recherche d’un football régulier.

Un accord de prêt semblait initialement probable

Au départ, il semblait qu’un accord avec une autre partie serait à court terme. Cependant, ces rapports affirment que Leeds est prêt à amener le joueur à Elland Road de manière permanente.

L’ailier a été lié à un transfert vers son compatriote de Premier League, mais il semblait qu’il ne s’agirait que d’un prêt. Il semble cependant que l’accord puisse être à plus long terme, avec des discussions qui seraient en cours entre le joueur et le club sur un changement permanent.

Il est certainement une option solide dans le haut niveau. Il a disputé 50 matchs de Premier League au cours de sa carrière malgré son jeune âge et a marqué 13 buts en cours de route.

James n’a jamais vraiment joué pour United en tant que joueur régulier de l’équipe première, mais lorsqu’il est appelé à faire un travail en dehors du banc ou lorsque l’équipe a changé, il a souvent l’air rapide et a prouvé qu’il savait où était le fond du filet. est.

Leeds pourrait être prêt à essayer de renforcer encore plus son équipe en ajoutant James à ses côtés. S’ils peuvent conclure un accord, ce serait une autre excellente option pour le club d’avoir dans son équipe.

Photo principale