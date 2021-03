Leeds United et Chelsea ne trouvent pas le but et se partagent les points (0-0)

13/03/2021 Activé à 16:40 CET



Le match qui s’est déroulé ce samedi au Route Elland et qui a fait face au Leeds et à Chelsea il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. Le Leeds United est arrivé avec l’intention de revenir sur le chemin de la victoire après avoir perdu le dernier match contre Jambon de l’Ouest par un score de 2-0 et avec une séquence de quatre défaites consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Chelsea il a gagné lors de ses deux derniers matches de la compétition contre lui Liverpool à la maison et le Everton dans son fief, par 0-1 et 2-0 respectivement. Après le duel, l’équipe des pilleurs est onzième après la fin du match, tandis que le Chelsea c’est quatrième.

Au cours de la première mi-temps, aucun des joueurs de chaque équipe n’a marqué de but, le résultat est donc resté 0-0 pendant les 45 premières minutes.

Dans la seconde moitié, le Leeds et le Chelsea Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (0-0).

Dans le chapitre sur les changements, le Leeds de Marcelo Bielsa soulagé Rodrigo, Helder Costa Oui Klich pour Bamford, Harrison Oui Rodrigo, tandis que le technicien du Chelsea, Thomas Tuchel, a ordonné l’entrée de James, Werner Oui Hudson-Odoi fournir Pulisic, Ziyech Oui Monter.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Leeds (Roberts, Alioski Oui Rodrigo), alors que l’équipe visiteuse n’en a vu aucun.

Après cette égalité à la fin du match, le Leeds United il a été placé à la onzième position du tableau avec 35 points. Pour sa part, Chelsea avec ce point, il a obtenu la quatrième place avec 47 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions en fin de match.