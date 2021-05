Leeds United gagne 0-2 à Southampton

18/05/2021

À 23:31 CEST

le Leeds a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 0-2 contre lui Southampton ce mardi dans le Stade St. Mary. le Southampton Il est arrivé au jeu avec un esprit renforcé après avoir remporté une victoire 3-1 contre Fulham. Pour sa part, Leeds United a remporté le Burnley loin de chez lui par 0-4 et auparavant, il l’a également fait dans son stade, contre le Tottenham Hotspur par 3-1. Après le jeu, l’ensemble de Southampton est quatorzième à la fin du match, tandis que le Leeds est huitième.

Pendant la première moitié du match, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

En deuxième période, le but est venu pour lui Leeds United, qui a créé sa lumière grâce à un objectif de Bamford en minute 73. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score de l’équipe de loin, ce qui a augmenté les distances mettant le 0-2 dans un but de Roberts dans le temps additionnel, en particulier en 95, terminant le match avec un résultat final de 0-2.

A partir de cette saison, vous pouvez suivre l’intégralité de la Premier League en exclusivité sur DAZN. Abonnez-vous maintenant, vous avez un mois d’essai gratuit!

Le technicien de la Southampton, Ralph Hasenhüttl, a donné accès au champ à Ings, Redmond Oui Diallo remplacer Che Adams, Tella Oui Walcott, tandis que du côté du Leeds, Marcelo Bielsa remplacé Berardi, Struijk Oui Roberts pour Llorente, Phillips Oui Rodrigo.

L’arbitre a montré trois cartons jaunes au Leeds (Phillips, Dallas Oui Struijk), alors que l’équipe locale n’en a vu aucun.

Grâce à cette victoire, l’équipe de Marcelo Bielsa est restée en huitième position avec 56 points et ceux de Ralph Hasenhüttl ils se sont classés quatorzième avec 43 points.

Le lendemain de la Premier League affrontera le Southampton à domicile contre Jambon de l’Ouest, Pendant ce temps, il Leeds United affrontera à domicile contre West Bromwich Albion.

Fiche techniqueSouthampton:McCarthy, Vestergaard, Stephens, Salisu, Walker-Peters, Armstrong, Ward-Prowse, Djenepo, Walcott (Diallo, min 78), Tella (Redmond, min 70) et Che Adams (Ings, min 46)Leeds United:Casilla, Llorente (Berardi, min.46), Cooper, Ayling, Alioski, Phillips (Struijk, min.46), Rodrigo (Roberts, min.78), Harrison, Bamford, Dallas et RaphinhaStade:Stade St. MaryButs:Bamford (0-1, min.73) et Roberts (0-2, min.95)