Leeds United remporte la victoire après avoir battu Manchester City 1-2

10/04/2021 à 15:35 CEST

le Leeds a ajouté trois points à son tableau de bord après avoir remporté 1-2 contre lui Ville de l’homme ce samedi dans le Stade Etihad. le Manchester City Il est arrivé à la rencontre l’esprit fort après avoir remporté les deux derniers matches de la compétition. Le plus récent était contre La ville de Leicester à la maison (0-2) et l’autre devant Wolverhampton Wanderers à domicile (4-1) et avec une séquence de trois victoires consécutives dans la compétition. De la part de l’équipe visiteuse, le Leeds United a remporté le Sheffield Utd dans sa querelle par 2-1 et auparavant, il l’a également fait à l’extérieur, contre le Fulham par 1-2. Après le match, l’équipe locale est restée leader de la Premier League, tandis que le Leeds Il était à la neuvième place à la fin du match.

Le jeu a commencé du bon pied pour l’équipe des longe, qui a ouvert le score avec un but de Dallas, terminant ainsi la première partie par un 0-1 à la lumière.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe locale, qui a mis les tables avec un objectif de Ferran torres à la 76e minute. Leeds United avec autant de Dallas, complétant ainsi un doublé en 91, pendant les minutes supplémentaires que l’arbitre du match a décidé d’ajouter. Enfin, l’affrontement s’est terminé par un 1-2 à la lumière.

Dans le chapitre sur les changements, le Ville de l’homme de Pep Guardiola soulagé Gündogan Oui Foden pour Aké Oui Mendy, tandis que le technicien du Leeds, Marcelo Bielsa, a ordonné l’entrée de Struijk, Koch Oui Shackelton fournir Bamford, Roberts Oui Raphinha.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons: trois cartons jaunes au Ville de l’homme, spécifiquement pour Aké, Bernardo Silva Oui Fernandinho et un à Leeds (Alioski). De plus, il y avait un carton rouge pour Tonnelier par l’équipe visiteuse.

le Manchester City de Pep Guardiola mène le tournoi avec 71 points, occupant une place d’accès à la Ligue des champions, tandis que l’équipe dirigée par Marcelo Bielsa il était à la neuvième place avec 45 points.

Le lendemain de la compétition, le Manchester City jouera contre lui Aston Villa loin de chez soi, tandis que le Leeds United affrontera dans son stade contre Liverpool.

Fiche techniqueManchester City:Ederson, Aké (Gündogan, min.58), Stones, Mendy (Foden, min.74), Cancelo, Fernandinho, Zinchenko, Bernardo Silva, Sterling, Gabriel Jesus et Ferran TorresLeeds United:Meslier, Cooper, Llorente, Alioski, Ayling, Phillips, Dallas, Roberts (Koch, min 63), Raphinha (Shackelton, min 96), Helder Costa et Bamford (Struijk, min 45)Stade:Stade EtihadButs:Dallas (0-1, min.42), Ferran Torres (1-1, min.76) et Dallas (1-2, min.91)