Leeds United s’apprête à être entièrement repris par les 49ers au cours des deux prochaines années

Comme l’a révélé David Ornstein de ., Leeds United est prêt pour une prise de contrôle complète par les 49ers au cours des deux prochaines années. L’équipe de la NFL détient déjà 44% et, avec la possibilité d’acheter le reste d’ici janvier 2024 pour un prix total de plus de 400 millions de livres sterling, il ne faudra peut-être pas longtemps avant de voir de nouveaux propriétaires à Elland Road. Si cela se produit, Andrea Radrizzani pourrait garder une petite participation.

Leeds United est prêt pour un rachat complet par 49ers au cours des deux prochaines années

Bénéfice majeur pour Radrizziani

Si vous pensez à 2017, Radrizzani a acheté Leeds United pour 45 millions de livres sterling, avant de les renvoyer sur la terre promise de la Premier League et d’augmenter leur valeur au niveau du chiffre majeur que nous voyons aujourd’hui. Le propriétaire italien a initialement vendu 10% aux 49ers en 2018, mais ce pourcentage est passé à 44% et devrait atteindre 100% d’ici 2024.

Avec le potentiel de réaliser des bénéfices aussi importants, l’offre présentée à Radrizzani sera probablement trop difficile à refuser. À l’heure actuelle, Leeds United – en tant qu’actif – est à son apogée. Ils sont de retour en Premier League et, bien qu’ils connaissent un début de saison difficile, il est peu probable qu’ils subissent une relégation.

Qu’est-ce qu’un rachat pourrait signifier

Les prises de contrôle dans le football peuvent aller dans les deux sens. Soit cela fonctionne à la perfection, et les clubs passent à un niveau supérieur, soit ils subissent la plus déchirante des chutes. Et Leeds sait tout sur l’option numéro deux. Il n’y a pas si longtemps, le club du Yorkshire a vu cinq propriétaires différents en cinq ans, au cours d’une période qui comprenait également l’administration et la relégation en League One.

Alors qu’ils sont dans le confort de l’élite, ceux de Leeds espèrent désespérément une prise de contrôle en douceur pendant et après la traversée – si cela devait arriver.

Photo principale

Intégrer à partir de .