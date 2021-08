Leeds United signe Dan James de Man United, deux ans après avoir posé avec un maillot avant que le transfert ne s’effondre et qu’il rejoigne ses rivaux de Premier League

in

Dan James a finalement rejoint Leeds – deux ans après l’effondrement du transfert au dernier moment.

L’ailier avait terminé son examen médical sur le terrain d’entraînement du club en janvier 2019, a choisi son numéro d’équipe et a même posé avec le maillot seulement pour qu’il se rende à Manchester United six mois plus tard.

Ça fait des années que ça se prépare

James était prêt à rejoindre Leeds, qui se battait pour atteindre la Premier League

Maintenant, cependant, les rivaux sont parvenus à un accord qui verra le côté d’Elland Road payer environ 25 millions de livres sterling.

Le documentaire sur le mur de Leeds a montré à quel point James était proche de rejoindre le club de championnat le jour de la date limite il y a deux ans seulement pour qu’il reste à Swansea pour le reste de la saison – et le club a même fait référence au fait dans leur dévoilement sur Twitter, avec un certain nombre de messages faisant allusion à l’échec de l’accord.

À l’époque, James avait été identifié comme quelqu’un qui pourrait les aider à entrer en Premier League alors qu’ils volaient dans le championnat.

Tout semblait être en place, mais les chefs de Swansea ont commencé à ignorer les SMS et les appels car il y avait une scission dans leur salle de réunion sur la question de savoir s’il fallait vendre ou non.

James a plutôt rejoint ses rivaux Man United, mais deux ans plus tard, il a finalement atteint Elland Road

“Alors que du point de vue d’un fan, cela ressemblait clairement à de la merde, je pense que nous n’étions que la victime involontaire de la politique du conseil d’administration à Swansea”, a déclaré le chef du club, Angus Kinnear.

“C’était malheureux parce que nous n’avons pas pu faire fonctionner l’accord pour Daniel à la fin et je pense que cela aurait été une bonne affaire pour lui et sa famille, mais aussi du point de vue du football.”

On voit ensuite James faire ses adieux aux négociateurs et au personnel d’Elland Road, qui devront payer à Swansea 1,5 million de livres sterling dans le cadre d’une commission de vente initiée par le club gallois il y a deux ans.

Les scènes finales du transfert effondré sont présentées dans l’épisode trois du documentaire d’Amazon Prime Video Take Us Home, qui portait sur la campagne 2018/19 de Leeds – la première saison sous la direction de Marcelo Bielsa.

L’équipe de tournage a suivi Leeds tout au long de la campagne la saison dernière, ce qui l’a vu terminer troisième du championnat avant de s’incliner face à Derby en play-offs.