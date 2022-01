Leeds United a signé Mateo Joseph Fernandez, 18 ans, pour un contrat de trois ans et demi après que l’Espanyol ait accepté des frais non divulgués.

Les rapports suggèrent que Leeds a choisi de signer le jeune attaquant maintenant, plutôt que de jouer gratuitement cet été, en raison de l’attention de Liverpool, Manchester City et Barcelone.

Leeds United signe Mateo Joseph Fernandez

✍️ Leeds United a le plaisir d’annoncer la signature de Mateo Joseph Fernandez de la Liga, RCD Espanyol – Leeds United (@LUFC) 4 janvier 2022

Talents prometteurs

Fernandez, un Espagnol de parents anglais, a suscité un intérêt particulier des clubs en raison de son talent prometteur. En trois saisons de football junior pour l’Espanyol, Fernandez a marqué 44 buts en 56 apparitions. La saison dernière pour les moins de 19 ans, il a marqué 14 buts en 21 matches. Son palmarès impressionnant l’a propulsé à figurer dans l’équipe « B » de l’Espanyol.

La nouvelle recrue de Leeds rejoindra leur équipe de jeunes plutôt que directement dans l’équipe première. Cela soulève la possibilité que Marcelo Bielsa recherche un attaquant senior pour renforcer son attaque dans la seconde moitié de la campagne.

Néanmoins, la signature de Fernandez est la dernière d’une série de jeunes joueurs qui déménagent à Elland Road. Joel Gelhardt, Cody Drameh, Crysencio Summerville et Sam Greenwood figurent sur la liste des signatures récentes qui ont rejoint Leeds depuis que leur académie a été élevée en catégorie A à l’été 2020.

La politique concrète de Leeds est un exemple de la confiance et de l’engagement de Bielsa à développer les jeunes talents, ainsi que la vision du club pour l’avenir. La propriété et les membres du conseil d’administration veulent que Leeds redevienne un poids lourd de l’Europe et attirer de jeunes stars potentielles est un attribut important d’un tel objectif.