Leeds United signera le gardien Klaesson

Leeds United va signer Kristoffer Klaesson, avec un set médical pour la semaine prochaine. Selon Phil Hay de ., Leeds a déménagé pour le gardien de but de Valerenga, 20 ans, et doit maintenant attendre sa demande de permis de travail.

Leeds United signera Kristoffer Klaesson la semaine prochaine

Sauvegarde

Leeds et Victor Orta sont intervenus rapidement pour résoudre le poste de gardien de but suppléant après le départ de Kiko Casilla. Phil Hay précise : “Le directeur du football de United, Victor Orta, aurait rencontré Klaesson et ses représentants en Norvège peu de temps après le départ de Casilla et le gardien de but est sur le point d’accepter l’offre de Leeds.”

Klaesson a longtemps été admiré par Orta. Il était l’une des cibles qu’il considérait lorsque Leeds a obtenu son numéro un actuel, Illan Meslier. Le jeune Norvégien devrait commencer en tant que remplaçant de Meslier. Mais Klaesson est également assez bon pour pousser le Français et très probablement faire des apparitions dans les compétitions de coupe.

Jeune norvégien en demande

Le Mirror a rapporté la semaine dernière que Leeds aurait un défi à relever pour sécuriser sa cible. Le rapport suggérait qu’un autre club de Premier League et un club de Liga étaient également intéressés par Klaesson.

Mais ces craintes semblent s’être dissipées, en partie à cause de l’intérêt de longue date d’Orta pour le jeune gardien de but. Il a repéré Klaesson lorsqu’il a fait sa percée à l’âge de 18 ans, et maintenant avec plus de 50 matches de championnat, le Norvégien a récemment été appelé en équipe nationale.

Orta a réussi à développer une bonne relation avec Valerenga au cours des deux années. Leur directeur sportif, Jørgen Ingebrigtsen, a déclaré au Mirror : « Victor est l’un des plus brillants en la matière. Leeds est arrivé sur les lieux à l’été 2019 et a été très bon. Nous avons eu un bon dialogue avec eux.

Le Brexit dérange

Les nouvelles conditions du Brexit au Royaume-Uni ont créé de nouveaux problèmes pour les clubs lorsqu’il s’agit d’essayer de recruter les jeunes talents européens. En conséquence, Klaesson et Leeds ont dû demander un permis de travail dans l’espoir qu’il ait le potentiel et suffisamment de points pour se qualifier pour être signé.

Le jeune gardien se rendant au Royaume-Uni la semaine prochaine pour un examen médical, il semble qu’il y ait clairement un air de confiance à propos de cette procédure.

Klaesson clairement un gardien

Leeds a une longue histoire de développement de jeunes gardiens de but. Paul Robinson, Scott Carson et, dans une certaine mesure, David Seaman, sont parmi les plus performants. Plus récemment, Bailey Peacock-Farrell est actuellement avec Burnley, et cette saison Illan Meslier a été une révélation.

Derrière le Français dans l’ordre hiérarchique, il y a l’Italienne Elia Caprile, 19 ans, et la Néerlandaise Dani van den Heuvel, 18 ans. Certainement un jeune groupe de gardiens de but continental à Elland Road et dans lequel le nouveau venu serait le bienvenu.

Si Leeds United doit signer Kristoffer Klaesson, ils ont de grands espoirs dans son potentiel. Ils le considèrent évidemment comme un futur, un vrai gardien.

Photo principale

Intégrer à partir de .