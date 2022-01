Leeds United suspendra d’un an les parents dont les enfants envahissent le terrain

Les parents et tuteurs qui autorisent leurs enfants à envahir le terrain se verront infliger une interdiction d’un an, a confirmé Leeds United.

Contre Burnley et Brentford, quelques supporters plus jeunes ont couru sur le terrain, ce qui a maintenant obligé le club de Premier League à introduire ces mesures dans le but de lutter contre le problème.

Ce jeune fan a couru sur le terrain d’Elland Road contre Brentford avant d’être emmené par les stewards

Un fan de Leeds a été particulièrement chanceux en repartant avec la chemise de Dan James

Une déclaration publiée par la partie du Yorkshire a rappelé aux fans que l’invasion de terrain est considérée comme une infraction pénale.

« Leeds United souhaite rappeler aux fans que l’empiètement sur le terrain ne sera autorisé à aucun moment et constitue une infraction pénale », peut-on lire.

« Le terrain fait partie de la zone rouge* pour toute journée de match (avec la zone technique, le tunnel et les vestiaires), ce qui est une politique qui a été mise en place pour assurer la sécurité des joueurs, du personnel et de nos supporters. le club prendra des mesures sérieuses contre toute personne entrant sur le terrain de jeu.

«Nous aurons une approche de tolérance zéro envers ceux qui envahissent le terrain et ceux qui mettent les joueurs en danger, avec des ordonnances d’interdiction du football délivrées à tous les supporters identifiés.

Le club a été très catégorique dans sa déclaration selon laquelle ce comportement ne sera pas toléré

« La tendance récente aux incidents a inclus l’envoi de jeunes supporters sur le terrain et cela ne sera pas toléré que ce soit avant, pendant ou après un match, dans ces cas, les parents ou tuteurs des juniors en question recevront un année d’interdiction de matchs.

« Le soutien et l’atmosphère créés à Elland Road par nos fans sont incroyables, mais c’est la sécurité de tous ceux qui assistent aux matchs qui est la priorité du club à tout moment, et cela inclut les joueurs et les officiels. »