Leeds v Tottenham LIVE: les Spurs de Ryan Mason cherchent à réduire l’écart par rapport au top quatre de la Premier League

Tottenham se rend à Leeds pour le coup d’envoi anticipé de samedi en Premier League alors qu’ils cherchent à garder leurs quatre meilleurs espoirs en vie.

Les Spurs entrent dans les matches de ce week-end à cinq points de Chelsea en quatrième position et pourraient encore gâcher les places de la Ligue des champions.

.

Ryan Mason a remporté deux victoires sur deux en Premier League en tant que patron de Tottenham

Ryan Mason a mené son équipe à des victoires consécutives de haut niveau depuis sa prise de fonction temporaire et en recherchera un autre à Elland Road.

Leeds de Marcelo Bielsa a énormément impressionné cette saison et semble prêt pour une fin de milieu de table à son retour en Premier League.

Tottenham a battu les Blancs au nord de Londres 3-0 lors du match inverse en janvier.

Leeds v Tottenham: comment écouter

Ce match débutera à 12h30 le samedi 8 mai.

La couverture complète d’Elland Road sera exclusivement en direct sur talkSPORT, avec notre préparation d’avant-match à partir de 11h.

Reshmin Chowdhury sera votre hôte et les commentaires viendront de Clive Tyldesley et Danny Mills.

Pour vous connecter, cliquez sur le lecteur radio ci-dessous ou ICI pour la diffusion en direct.

Voici les autres façons d’écouter…

App iPhone – Télécharger depuis l’Apple Store

Android – Télécharger depuis Google Play

Radio – talkSPORT est disponible dans tout le Royaume-Uni via la radio numérique DAB et sur 1089 ou 1053 AM.

LA TÉLÉ – Écoutez talkSPORT via votre téléviseur sur les chaînes suivantes: Ciel: Canal 0108 Virgin Media: Chaîne 927 Freeview: Chaîne 723 Freesat: Chaîne 731

.

Tottenham a battu Leeds 3-0 en janvier Leeds v Tottenham: nouvelles de l’équipe

Le duo de Leeds Kalvin Phillips et Raphinha doutent de ce match.

Helder Costa manquera une blessure au dos tandis qu’Adam Forshaw restera à l’écart.

L’arrière latéral de Tottenham, Ben Davies, reste leur seul absent.

Gareth Bale et Dele Alli espèrent conserver leurs rôles de départ.

Leeds v Tottenham: Statistiques et faits du match Après une série de six victoires consécutives contre les Spurs en Premier League entre 1999 et 2001, Leeds est sans victoire lors de leurs six derniers matchs contre eux dans la compétition (D1 L5), perdant les trois dernières d’affilée .Tottenham a remporté trois matches de championnat consécutifs contre Leeds, leur plus longue série de victoires contre les Blancs. Ils cherchent à remporter des victoires consécutives en championnat à Elland Road pour la première fois depuis octobre 1979.C’est la première fois que Leeds accueille Tottenham dans une compétition depuis janvier 2013, lorsque les Blancs ont remporté un match nul en FA Cup 2. -1 grâce aux buts de Luke Varney et Ross McCormack.Leeds pourrait devenir la première équipe à rester invaincue à domicile en Premier League contre Arsenal, Chelsea, Liverpool, Man City, Man Utd et Spurs en une saison depuis West Ham en 2015-16, et seulement la troisième équipe nouvellement promue à le faire, après Ipswich Town en 2000-01 et Birmingham City en 2009-10. (12/50), sans que l’équipe ne fasse plus de filet à distance au total que les Blancs entrant dans les matchs de ce week-end (12, au niveau de Leicester) .Tottenham a marqué au moins une fois dans chacun de ses 11 derniers matchs de Premier League, le plus long actuel courir dans la compétition. En effet, seul Manchester City (31) a marqué dans plus de matchs de Premier League cette saison que les Spurs (28) .Il y a une différence d’âge de 35 ans et 327 jours entre le manager de Leeds Marcelo Bielsa et Ryan Mason de Tottenham, le deuxième plus grand écart entre deux managers réunis dans la compétition, après Bobby Robson et Chris Coleman (37 ans, 112 jours) .Ryan Mason est devenu le quatrième manager de Tottenham à remporter ses deux premiers matches de Premier League en charge du club, après Glenn Hoddle, Mauricio Pochettino et José Mourinho – tous les trois ont perdu leur troisième match. En effet, aucun manager n’a jamais remporté ses trois premiers matchs de haut niveau en charge de Tottenham Hotspur.Patrick Bamford n’a réussi à marquer dans aucun de ses cinq derniers matchs de Premier League pour Leeds, sa plus longue sécheresse en championnat depuis une série de sept en Février 2020. Il a marqué quatre buts lors de ses 17 derniers matches de Premier League, après avoir marqué 10 fois lors de ses 17 premiers pour Leeds dans la compétition.Gareth Bale a marqué neuf buts en Premier League pour Tottenham cette saison. Un objectif de plus pour le Gallois serait le plus long écart entre plus de 10 saisons de buts dans l’histoire de la compétition (8), dépassant Paul Scholes et Kanu qui ont chacun fait sept campagnes entre des doubles chiffres.