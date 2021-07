Leeds va grand avec l’ailier « enchère », mais le transfert est loin d’être simple

in

Leeds United a soumis une offre importante pour l’ailier des Wolves Adama Traoré, mais leurs espoirs de le faire atterrir sont en jeu, selon un rapport publié samedi.

Le joueur de 25 ans a rejoint les Wolves de Middlesbrough à l’été 2018. Il a encore deux ans de son contrat de cinq ans à courir, mais des rumeurs persistent selon lesquelles il souhaite changer de décor. Leeds est lié depuis un certain temps tandis que Liverpool a également été mentionné en rapport avec l’homme large.

Cependant, selon le journaliste Duncan Castles, les Blancs ont confirmé leur intérêt avec une offre de 30 millions de livres sterling. Marcelo Bielsa est connu pour être sur le marché pour attaquer des renforts cet été.

L’équipe d’Elland Road a connu un solide retour en Premier League après 16 ans en 2020-2021. Une neuvième place était plus qu’honorable mais le tacticien argentin voudra faire mieux que cette saison.

L’addition de Traoré serait un pas dans la bonne direction. L’international espagnol a disputé 103 matches de haut niveau avec le club de Black Country.

Il a du rythme à brûler et crée de nombreuses occasions pour ses collègues attaquants. L’ancienne star d’Aston Villa a remporté six sélections pour l’Espagne et n’a peut-être pas envie de déménager dans le West Yorkshire.

Traoré envisage la Ligue des Champions

La pierre d’achoppement pour que Bielsa obtienne son homme pourrait être la propre ambition du joueur. On dit qu’il préfère rejoindre un club qui peut offrir du football en Ligue des champions.

Leeds aura cet objectif en tête, mais ce sera probablement dans quelques années. Il y a aussi l’ombre de Tottenham qui plane sur les espoirs de Leeds, avec l’ancien chef des Wolves Nuno Espirito Santo maintenant en charge.

Le Portugais est connu pour être un grand fan de l’ancien jeune joueur de Barcelone et pourrait souhaiter des retrouvailles. Les Londoniens du nord ont maintenant vu le dos de Erik Lamela et Nuno cherchera un remplaçant.

Traoré pourrait faire l’affaire et ne fera pas sauter la banque aux chiffres cités. Mais si l’on en croit le rapport, Leeds a volé une marche sur ses rivaux avec une offre d’ouverture.

L’arrivée de l’Espagnol pourrait bien entraîner un changement de tactique de la part du sélectionneur sud-américain. Raphinha occupe actuellement une position large à droite et a été superbe depuis son arrivée au club.

Il est peu probable que Bielsa déplace le Brésilien et Traoré pourrait donc être utilisé dans un rôle différent.

