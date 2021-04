Leeds veut conserver Marcelo Bielsa

26/04/2021

21:46 CEST

Alberto Teruel

La performance de Leeds United au cours de la seconde moitié de la saison est louable, et le grand architecte de cette grande campagne est Marcelo Bielsa. ‘El Loco’ a réussi à frapper la clé et son équipe est en neuvième position sur la table. Seuls sept points le séparent de l’Europe, mais l’avenir de l’entraîneur Rosario est dans l’air.

Depuis son arrivée au club en 2018, alors qu’il jouait encore au Championnat, Bielsa a incarné à Leeds une identité qui lui a permis de passer de la deuxième division à des postes européens en seulement trois ans. Cependant, sa relation avec l’équipe anglaise prend fin cette saison, et son renouvellement n’a pas encore été officiellement annoncé.

Andrea Radrizzani, président de Leeds, a accordé une interview à L’Equipe dans laquelle il a évoqué la possibilité de renouveler l’entraîneur argentin. “Je souhaite parvenir à un accord avec Bielsa et, en outre, je pense qu’il est possible. Nous négocions actuellement et il existe une volonté commune de prolonger le contrat. ”

Outre la volonté commune, Radrizzani estime que la bonne relation entre les deux parties sera la clé du renouvellement. “Nous nous sommes toujours bien entendus, Nous soutenons Marcelo dans son travail et je pense pouvoir dire qu’il est satisfait de sa relation avec le conseil. J’espère que nous pourrons continuer à travailler ensemble. “

De la permanence au rêve de l’Europe

Au début de la saison, Leeds United s’était fixé comme objectif d’assurer leur permanence en Premier League. Dimanche dernier, grâce au nul 0-0 contre Manchester United, les élèves de Bielsa ont certifié ce but. Le résultat contre les Red Devils a non seulement assuré la permanence mathématique de Leeds, mais leur a également permis d’affronter la dernière ligne droite de la saison avec des aspirations européennes.

Les victoires contre Manchester City, Fulham et Sheffield, en plus des matchs nuls contre trois membres des redoutés “ Big Six ” -Chelsea, Liverpool et Manchester United- ils ont catapulté Leeds à la neuvième position du classement.