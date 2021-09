L’EFF a brandi une bannière au-dessus d’Apple Park lors du dernier événement Apple pour protester contre les plans CSAM

Pour protester contre les plans de détection CSAM désormais retardés de l’entreprise, l’EFF, qui a parlé des plans de fonctionnalités de sécurité pour les enfants d’Apple dans le passé, a brandi une bannière sur Apple Park lors de l’événement iPhone 13 plus tôt ce mois-ci avec un message pour le géant de la technologie de Cupertino .



Lors de l’événement “California streaming” entièrement numérique d’Apple le 14 septembre, qui n’incluait aucune présence d’audience physique à Cupertino en faveur de segments préenregistrés diffusés en direct, l’EFF a décidé de survoler “Apple Park” avec le message “Apple: Don n’arnaquez pas nos téléphones ! EFF.ORG/APPLE.”

L’EFF dit qu’il a choisi d’utiliser cette forme de “publicité aérienne” pour s’assurer que les plans CSAM d’Apple ne “s’effacent pas en arrière-plan” et qu’Apple les “entend”. L’EFF a également arboré la même bannière sur 1 Infinite Loop, l’ancien siège social d’Apple qu’il a quitté il y a quatre ans.



Apple a annoncé en août son intention d’utiliser l’apprentissage automatique sur l’appareil et son système “NeuralHash” personnalisé pour détecter les images d’images CSAM connues dans les bibliothèques de photos des utilisateurs d’iPhone. À la suite de son annonce, des défenseurs de la vie privée et des groupes, y compris l’EFF, se sont exprimés sur ses risques potentiels pour la vie privée.

Contrairement à Google et à d’autres qui recherchent du CSAM, ou du matériel pédopornographique, dans le cloud, le système d’Apple utilise à la place un traitement sur l’appareil pour identifier les images CSAM. L’EFF n’est cependant pas satisfait et a déjà demandé à Apple d’abandonner complètement ses plans.

Le 3 septembre, Apple a annoncé qu’il retarderait la détection CSAM, qui devait être déployée plus tard cet automne, pour “collecter des commentaires et apporter des améliorations avant de publier ces fonctionnalités de sécurité pour enfants d’une importance critique”. L’EFF, dans un article de blog, indique qu’il organisera indépendamment des événements avec “divers groupes” pour recueillir des recherches et des suggestions, dont certaines pourraient être utiles au géant de la technologie pendant le retard.

Maintenant que l’événement d’Apple de septembre est terminé, Apple doit tendre la main aux groupes qui l’ont critiqué et rechercher un plus large éventail de suggestions sur la façon de traiter des problèmes difficiles, comme la protection des enfants en ligne. L’EFF, pour sa part, organisera un événement avec divers groupes qui travaillent dans cet espace pour partager les recherches et les préoccupations qu’Apple et d’autres entreprises technologiques devraient trouver utiles.

Outre la détection CSAM, les plans de fonctionnalités de sécurité des enfants d’Apple incluent une protection améliorée des enfants contre les images non sollicitées. Pour en savoir plus sur les plans d’Apple, lisez notre guide.