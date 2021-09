L’EFF fait pression sur Apple pour qu’elle abandonne complètement les fonctionnalités controversées de sécurité des enfants

L’Electronic Frontier Foundation a déclaré qu’elle était “satisfaite” de la décision d’Apple de retarder le lancement de ses fonctionnalités controversées de sécurité pour les enfants, mais elle souhaite maintenant qu’Apple aille plus loin et abandonne complètement le déploiement.



Apple a déclaré vendredi qu’il retardait les fonctionnalités prévues pour “prendre plus de temps au cours des prochains mois pour recueillir des commentaires et apporter des améliorations”, suite aux commentaires négatifs d’un large éventail d’individus et d’organisations, y compris des chercheurs en sécurité, des politiciens, des groupes politiques, et même certains employés d’Apple.

Les fonctionnalités prévues incluent l’analyse des bibliothèques de photos iCloud des utilisateurs pour le matériel d’abus sexuel d’enfants (CSAM), la sécurité de la communication pour avertir les enfants et leurs parents lors de la réception ou de l’envoi de photos sexuellement explicites, et des conseils CSAM étendus dans Siri et Search.

Dans sa réponse au retard annoncé, l’EFF s’est dit “satisfait qu’Apple écoute désormais les préoccupations” des utilisateurs, mais “l’entreprise doit aller plus loin que simplement écouter et abandonner son projet de mettre entièrement une porte dérobée dans son cryptage. “

La déclaration du groupe de droits numériques a réitéré ses critiques précédentes concernant les fonctionnalités prévues, qu’il a qualifiées de “diminution de la confidentialité pour tous les utilisateurs de ‌‌iCloud Photos‌‌, pas d’amélioration”, et a averti que la décision d’Apple de numériser les messages et ‌‌iCloud Photos‌‌ pourrait être légalement requis par les gouvernements autoritaires pour inclure des matériaux supplémentaires.

Il a également souligné la réaction négative aux plans annoncés d’Apple en notant un certain nombre de pétitions qui ont été organisées en opposition au mouvement prévu.

Les réactions aux plans d’Apple ont été accablantes : plus de 90 organisations à travers le monde ont exhorté l’entreprise à ne pas les mettre en œuvre, de peur qu’elles n’entraînent la censure de la parole protégée, menacent la vie privée et la sécurité des personnes dans le monde, et ont conséquences désastreuses pour de nombreux enfants. Cette semaine, la pétition de l’EFF à Apple exigeant qu’ils abandonnent leurs plans a atteint 25 000 signatures. Cela s’ajoute à d’autres pétitions de groupes tels que Fight for the Future et OpenMedia, totalisant bien plus de 50 000 signatures. L’énorme coalition qui s’est prononcée continuera d’exiger que les téléphones des utilisateurs, à la fois leurs messages et leurs photos, soient protégés et que l’entreprise tienne sa promesse de fournir une réelle confidentialité à ses utilisateurs.

La suite de fonctionnalités de sécurité pour enfants devait initialement faire ses débuts aux États-Unis avec une mise à jour vers iOS 15, iPadOS 15, watchOS 8 et macOS Monterey. On ne sait pas quand Apple prévoit de déployer les fonctionnalités “d’importance critique” ou comment il entend les “améliorer” à la lumière de tant de critiques, mais la société semble toujours déterminée à les déployer sous une forme ou une autre.