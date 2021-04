L’effacement de TBS est douloureusement hilarant, mais vaut-il le prix?

Avertissement! Ce qui suit contient des spoilers pour la première de Wipeout sur TBS. Lisez à vos risques et périls!

Anéantir est de retour à la télévision à TBS, et moins quelques changements, c’est en grande partie le spectacle que les fans du passé se souviendront avec une touche supplémentaire. La palette de couleurs est un peu différente et héberge John Cena et Nicole Byer sont de jolis ajouts à toute l’expérience, mais nous connaissons tous la valeur réelle de ce spectacle. Bien que ce soit toujours hilarant de voir les gens tomber durement, après la première, je me suis demandé: cela en vaut-il le coût?