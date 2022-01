L’effet 2022 est réel : les voitures Honda et Acura remontent le temps jusqu’en 2002 | Moteur

De nombreux conducteurs de véhicules Honda et Acura ont rencontré un problème inattendu le 1er janvier : les horloges sont remontées à 2002. Et il faudra des mois pour y remédier…

Fin 1999, le Effet 2000 est devenu un sujet de conversation aussi courant que la pandémie peut l’être aujourd’hui. Fondamentalement j’allais détruire le monde.

C’est le nom donné à une panne informatique qui enregistré l’année 2000 comme 1900, causant toutes sortes de problèmes. Ensuite, rien ne s’est passé, de manière prévisible, au-delà des défaillances spécifiques de certains ordinateurs déjà surveillés.

Cette année, un échec similaire s’est produit à nouveau, et ils l’ont déjà baptisé du nom de Effet Y2K22 ou Effet 2022. Microsoft, Honda ou Acura, sa marque de voitures de luxe, ont déjà souffert.

Il y a des jours, Le service de messagerie Microsoft Exchange a planté qui a cessé d’envoyer des messages, en raison de l’impossibilité de modifier les dates à l’année 2022.

Et maintenant, la même chose s’est produite avec certains modèles de voitures Honda et Acura, touchée par l’effet 2022.

Le 1er janvier, de nombreux chauffeurs de ces marques ont commencé à publier des photos de montres et GPS de voiture, Quoi ils étaient revenus à l’année 2002:

Plus précisément, le problème est apparu dans Modèles Honda et Acura vendus entre 2004 et 2012, selon Jalopnik. Tant aux États-Unis qu’au Canada ou au Royaume-Uni.

C’est un problème qui pour le moment il n’y a pas de solution, car même si les utilisateurs règlent l’horloge manuellement, elle est automatiquement réinitialisée à 2002.

Honda n’a pas encore donné d’explication officielle, sauf qu’ils travaillent sur une solution, et que « la date sera fixée automatiquement en août ». Ainsi, ils savent ce qui cause l’échec.

Les utilisateurs pensent que L’effet 2022 sur Honda et Acura est lié à la défaillance du GPS cela s’est déjà produit les années précédentes.

le système GPS encode les semaines à partir d’un point de départ, avec un champ de 10 bits. Avec 10 bits, vous pouvez encoder 1024 numéros, c’est-à-dire, 1024 semaines.

Un utilisateur nommé Jacalar a examiné le système GPS des vieilles voitures Honda et a découvert que a été réinitialisé au 19 mai 2002, c’est-à-dire, il y a tout juste 1024 semaines. L’erreur peut donc venir de là.

Ce n’est pas un problème grave, mais il semble que pendant un certain temps les conducteurs de ces véhicules ne pourront pas se fier aux dates que leur montre leur voiture.