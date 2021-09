L’effet Biden: le GOP commence à lier les démocrates aux bulletins de vote à un président de plus en plus impopulaire

in

Une nouvelle publicité télévisée d’un groupe pro-GOP qui soutient les candidats du parti aux élections législatives de l’État va là où les républicains hésitaient à aller jusqu’à ces dernières semaines.

Le spot lie un délégué de l’État démocrate sortant de Virginie qui se présente pour sa réélection en novembre au président Biden, dont les cotes d’approbation ont été durement touchées au cours du dernier mois et demi.

La publicité, réalisée par le Republican State Leadership Committee (RSLC), utilise un enregistrement du législateur de l’État de Virginie, Alex Askew, affirmant que lui et d’autres démocrates du Commonwealth peuvent « enregistrer que le président Biden et nos amis et partenaires à Washington, DC, faites.”

Le spot ciblant Askew fait partie d’un achat publicitaire à six chiffres lancé le mois dernier par le RSLC dans les concours de Virginie, qui sont considérés par de nombreux experts comme un indicateur avant les élections de mi-mandat de l’année prochaine.

Jusqu’à présent, les publicités républicaines ciblant les membres démocrates du Congrès et les législateurs des États confrontés à des réélections difficiles cette année et l’année prochaine les ont souvent liées à des dirigeants démocrates tels que la présidente de la Chambre Nancy Pelosi, le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, le champion progressiste le sénateur Bernie Sanders, La représentante libérale Alexandria Ocasio-Cortez et d’autres membres de la soi-disant « Escouade ».

Biden, qui jusqu’au début du mois dernier bénéficiait d’un bon nombre de sondages, n’était pas visible. Mais la position du président parmi les Américains faiblit à la suite de la gestion très critiquée par Biden de la sortie turbulente des États-Unis d’Afghanistan, et au milieu d’une augmentation des cas de COVID cet été parmi les personnes principalement non vaccinées en raison de la propagation de la variante delta hautement infectieuse.

Et cela semble changer la façon dont les agents et les stratèges républicains voient le président.

“C’est le plus directement que nous ayons lié un démocrate de Virginie au président Biden jusqu’à présent ce cycle. Étant donné que le président est sous l’eau dans ce district et dans d’autres cibles de la nôtre, restez à l’écoute pour plus d’entre nous tenant les démocrates de Virginie responsables de se tenir debout par les échecs de Biden et de ses alliés libéraux radicaux à Washington », a déclaré à Fox News un responsable du RSLC.

Et il n’y a pas que le RSLC.

Michael McAdams, directeur des communications du National Republican Congressional Committee, le bras de réélection du GOP de la Chambre, a déclaré à Fox News que « les politiques ratées de Joe Biden seront militarisées lors de courses à travers le pays et serviront d’ancre autour du cou de chaque démocrate de Chambre vulnérable. .”

Pendant ce temps, Biden est également co-vedette dans un spot récent de America’s Job Creators for a Strong Recovery, une coalition de plus de 30 groupes commerciaux et industriels. Le mois dernier, ils ont lancé la première d’une série d’annonces prévues visant le programme de dépenses de 3,5 billions de dollars proposé par le président et les démocrates du Congrès.

“Biden, Pelosi et Bernie font avancer un programme de suppression d’emplois qui va marteler les entreprises de la rue principale et les familles de travailleurs”, accuse le narrateur dans le spot numérique, qui cible le sénateur démocrate modéré Mark Kelly de l’Arizona, qui pourrait faire face à une réélection difficile. L’année prochaine.

Les démocrates défendent le bureau du gouverneur et leur contrôle des deux chambres de la législature de l’État de Virginie en novembre. Et à l’échelle nationale, les démocrates défendent leurs majorités très minces à la Chambre et au Sénat lors des élections de mi-mandat de 2022.

Trump, avec une vague d’approbations en 2022, va là où aucun ancien président n’est allé avant

Lorsque le parti du président contrôle les deux chambres du Congrès, les mi-mandats sont généralement un référendum sur le bilan et les performances de ce président. Et la cote d’approbation présidentielle est un baromètre clé avant les élections de mi-mandat.

Du président Obama à mi-mandat de 2010 au président Trump lors des élections de 2018, il y a une histoire du parti minoritaire et de ses alliés ciblant un président de premier mandat dans leurs annonces.

“Il reste encore un long chemin à parcourir avant les mi-mandats de l’année prochaine, mais les parallèles politiques croissants pour les démocrates entre les premiers mandats du président Obama et du président Biden sont difficiles à ignorer”, a expliqué Brian Walsh, consultant de longue date du GOP. “Dans les deux cas, ils ont fait campagne en tant que modérés, mais ont ensuite poursuivi un programme politique très partisan et libéral une fois au pouvoir qui s’est finalement retourné contre leur parti à mi-parcours.”

Walsh, un ancien grand stratège du sénateur GOP John Cornyn du Texas qui a également été directeur des communications du Comité sénatorial républicain national au cours des cycles 2010 et 2012, a prédit qu’« il ne fait aucun doute que les démocrates de la Chambre et du Sénat participant à des courses sur le champ de bataille vont être beaucoup plus hésitants à s’attacher au président Biden comme ils auraient pu le faire il y a neuf mois.”

Mais l’agent démocrate et stratège Chris Moyer a fait valoir que “l’idée que lier des candidats vulnérables au président Biden va fonctionner à long terme semble être un pari risqué. Je pense qu’il y a un sentiment que cela a peut-être été difficile semaines pour le président Biden. Mais je pense que les gens savent qui est Joe Biden depuis longtemps et il va avoir une chance de redresser le navire et il prend déjà beaucoup de mesures pour le faire. “

Moyer, un vétéran de la campagne présidentielle d’Hillary Clinton en 2016 et de la candidature du sénateur Cory Booker à l’investiture démocrate à la présidentielle de 2020, a prédit que « la décision d’essayer de lier les candidats au président pourrait ne pas sembler si bonne avec le recul, quelques mois plus tard. route.”