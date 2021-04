L’effet Caparrós est déjà perceptible en Arménie

01/04/2021 à 12:05 CEST

Quique Briz

L’homme à la mode Arménie Il est né à Utrera et s’appelle Joaquin Caparrós. Parce qu’après sa victoire « in extremis » avant Roumanie, votre équipe est en première position sur votre chemin vers Coupe du monde 2022 grâce aux trois victoires en trois matches qu’il a disputés et a enchaîné quatre victoires consécutives pour la première fois de son histoire. Et ils ont tout accompli sans leur étoile, Henrikh Mkhitaryan.

Jusqu’à présent, le meilleur résultat de l’Arménie en qualification pour la Coupe du monde est la cinquième place avec quatre victoires. Pour le moment et avec seulement trois matchs disputés, le pays du Caucase compte déjà trois victoires. Le premier était en Liechtenstein par le minimum. Le deuxième jour, ils ont vaincu Islande à Erevan, et finalement ce mercredi, ils ont fini par gagner un match contre lequel ils perdaient à la 86e minute Roumanie.

Mais le succès de Joaquín Caparrós dans le Caucase n’est en aucun cas une fleur d’un jour. Engagé comme entraîneur à la veille de l’enfermement par la pandémie de covid-19 en mars 2020, il ne dirigera un match officiel qu’en septembre, en UEFA Nations League. Dans un groupe avec la Macédoine du Nord, l’Estonie et la Géorgie, il a obtenu la première place et ne sera ni plus ni moins que la Ligue B de la Ligue des Nations.

Avec ces résultats, les statistiques de Joaquín Caparrós à la tête de l’équipe arménienne parlent d’elles-mêmes. En neuf rencontres gérées, six ont terminé avec la victoire, deux dans un match nul et n’a été battu que lors de son premier match à Skopje. Pas mal pour une sélection située dans le 99ème position du classement FIFA.

Jusqu’à présent, le 4-4-2 implanté par le technicien Utreran dans l’équipe il fonctionne à merveille. Étonnamment, Henrik Mkhitaryan, le joueur le plus connu et le buteur historique de l’équipe nationale, n’a même pas joué une minute sur le chemin de la Coupe du monde 2022. Dans son plan, Caparrós a fait des joueurs clés comme Khoren Bayramyan, intérieur de Rostov, Norberto Briasco, Footballeur argentin de Huracán qui a décidé en 2018 de représenter l’Arménie en raison de ses racines maternelles, ou du capitaine Varazdat Haroyan, qui a temporairement quitté le football en septembre pour s’inscrire sur les listes de l’armée dans la guerre contre l’Azerbaïdjan et qui a marqué ce mercredi pour son pays contre la Roumanie.

Dans un groupe avec Allemagne, Roumanie, Islande, Liechtenstein et Macédoine du Nord -qui est deuxième après avoir battu l’Allemagne-, la nation arménienne rêve de disputer une Coupe du monde pour la première fois de son histoire. Pour l’instant, ils sont sur la bonne voie avec Joaquín Caparrós.