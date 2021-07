L’effet de base fait grimper la croissance de la PII à 29,3 % en mai

“Il est clair que la deuxième vague est un revers pour la production industrielle, qui avait dépassé le niveau d’avant Covid à la fois au niveau agrégé et à chacun des niveaux de classification basés sur l’utilisation en mars 2021”, a déclaré Sinha.

L’indice de la production industrielle (IPI) a progressé de 29,3 % en glissement annuel en mai, porté principalement par une base favorable.

Cependant, l’IIP en mai était de 13,9% inférieur au niveau d’avant la pandémie (le même mois en 2019). Il a également connu une modération séquentielle à la suite des blocages localisés, suggérant qu’une reprise industrielle soutenue est encore loin.

Les responsables gouvernementaux et les analystes ont mis en garde contre une lecture excessive des taux d’expansion, étant donné que le verrouillage pan-indien en avril-mai 2020 avait considérablement entravé la production industrielle. IIP s’était écrasé de 33,4% en mai 2020.

Le gouvernement a également révisé la croissance de la PII à 134,6% pour avril, contre 126,6% signalé précédemment – ​​cela aussi a été gonflé par l’effet de base – et à -3,2% pour février contre -3,4%.

Les niveaux d’indice pour l’ensemble de l’IIP, ses trois secteurs et toutes les catégories basées sur l’utilisation en mai étaient inférieurs aux niveaux pré-Covid de mai 2019. Les biens de consommation durables et les biens d’équipement sont apparus comme les secteurs les plus touchés en mai, derrière le pré- -Les niveaux de Covid de 41,2% et 36,9%, respectivement, a déclaré l’économiste en chef de l’Icra, Aditi Nayar.

Avec le déclin de la deuxième vague de Covid-19 et un déverrouillage progressif en cours, la dynamique séquentielle s’est améliorée sur une variété d’indicateurs à haute fréquence, tels que la production d’électricité, les exportations non pétrolières, la consommation d’essence, la consommation de diesel, les factures électroniques de la TPS. et les immatriculations de véhicules, en juin.

« Cependant, l’amélioration séquentielle engendrée par le déverrouillage progressif des États au cours du mois de juin 2021 devrait être compensée par une base de normalisation (-16,6 % en juin 2020 ; – 33,4 % en mai 2020). En conséquence, nous nous attendons à une nouvelle accélération du rythme de croissance de l’IIP à 15-20% en juin », a déclaré Nayar.

Sunil Sinha, économiste principal chez India Ratings, a déclaré que la production de biens primaires, de capital, intermédiaires, d’infrastructure, durables et non durables était inférieure aux niveaux d’avant la pandémie de l’ordre de 6 à 41 % en mai.

