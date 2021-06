L’effet de base stimule la croissance de la PII en avril

De plus, les derniers indices des biens d’équipement, des biens de consommation durables et des biens d’infrastructure étaient inférieurs aux niveaux d’avril 2019, mais ceux des biens de consommation non durables, des biens primaires et des biens intermédiaires sont restés plus élevés.

L’indice de la production industrielle (IIP) a atteint 126,6 en avril, marquant une hausse de 134,4% par rapport à l’année précédente, principalement grâce à une base favorable.

Les responsables gouvernementaux et les analystes ont mis en garde contre une lecture excessive du dernier taux d’expansion, étant donné qu’un verrouillage induit par Covid en avril 2020 avait considérablement entravé la production industrielle (l’IIP s’était effondré de 57,3%).

En fait, le gouvernement n’a publié vendredi que les lectures de l’indice d’avril, sans annoncer les taux de croissance, car les comparaisons avec les données d’avril 2020 sont lourdes de risques d’interprétations erronées.

Néanmoins, à 126,6, l’indice d’avril est un peu supérieur à celui de 126,5 d’avril 2019 (avant la pandémie). Le gouvernement a également révisé à la hausse la croissance de la PEG à 24,1% pour mars contre 22,4% signalé plus tôt et à -0,6% pour janvier contre -0,9%.

De plus, les derniers indices des biens d’équipement, des biens de consommation durables et des biens d’infrastructure étaient inférieurs aux niveaux d’avril 2019, mais ceux des biens de consommation non durables, des biens primaires et des biens intermédiaires sont restés plus élevés.

Sunil Sinha, économiste principal chez India Ratings, a déclaré que la production industrielle en avril 2021 n’était que de 94,3% de celle de février 2020 (juste avant que la pandémie ne propage ses tentacules) et que légèrement supérieure au niveau d’avril 2019. « De toute évidence, la voie de la reprise économique et d’un taux de croissance économique significatif n’est pas une histoire pour l’exercice 22 mais l’exercice 23. »

Aditi Nayar, économiste en chef à l’Icra, a déclaré que la dernière croissance de l’IIP pourrait s’aplatir sensiblement à moins de 20 % en mai 2021, avec « un assouplissement de l’effet de base favorable et la modération séquentielle des volumes liée à la deuxième vague de Covid et un élargissement des restrictions au niveau des États. ”.

“Avec les nouveaux cas s’étant considérablement modérés et un déverrouillage progressif en cours, nous nous attendons à ce que la dynamique séquentielle s’améliore par rapport à une variété d’indicateurs à haute fréquence en juin-juillet 2021”, a déclaré Nayar.

